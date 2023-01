Malgré un premier échec, Dryden essaie toujours d’ouvrir un refuge

Une première tentative menée par deux leaders communautaires ainsi que le Conseil des services du district de Kenora (KDSB) en 2021 a échoué.

Ce refuge devait s’installer dans les locaux d’une église et offrir des services trois fois par semaine pour une période de trois mois. Cependant, l'idée n’a jamais pris forme en raison d’un manque d’appui communautaire, notamment.

Ça fait maintenant environ un an que Dryden tente de trouver des solutions, mais elle manque de ressources. Certains résidents ont pris la situation en main en appuyant eux-mêmes les gens dans le besoin.

Des résidents cherchent aujourd’hui à former un organisme à but non lucratif afin de relancer les travaux et convaincre les voisins qu’un refuge sera bénéfique pour la communauté.

Il y a beaucoup de croyances qui sont fausses ou simplement mal comprises , souligne Henry Wall, directeur général du KDSB .

Henry Wall est le directeur administratif du Kenora District Services Board. (Archives) Photo : CBC/Matt Vis

Le nouveau maire de Dryden, Jack Harrison, a déjà confirmé qu’il appuierait l’ouverture d’un refuge. Cependant, il souhaite élargir la portée des solutions envisagées.

Il s’est notamment engagé à attirer des promoteurs immobiliers durant son mandat de quatre ans afin d’améliorer l’offre de domiciles à Dryden et se dit en faveur de la construction d’un centre de désintoxication.

Si quelqu’un se sent emprisonné par ce style de vie et souhaite se libérer, ils doivent se rendre ailleurs [pour obtenir de l’aide]. Dans la plupart des cas, il y a une liste d’attente , dit-il.

Deux nouveaux édifices ont été construits dans la dernière année, totalisant 48 logements pour personnes âgées. Un troisième à 24 logements serait aussi en préparation, tout comme un bâtiment de 40 logements du KDSB , qui doit ouvrir ses portes en 2023.

Persévérance et implication communautaire

Si le projet a mis du temps à avancer, M. Wall trouve important d’impliquer la communauté dans le développement du refuge. Ceci permettrait aux clients du service de ne pas se sentir exclus.

Il y a une énorme quantité d’injustices commises envers les sans-abri. La stigmatisation et le jugement auxquels ils font face proviennent souvent de la communauté elle-même , explique le gestionnaire.

Le KDSB mise notamment sur sa campagne de sensibilisation No Place Like a Home afin d’éduquer les gens sur les enjeux qui mènent à l’itinérance et ce qu’est vivre à la rue.

En même temps, l’organisme doit se pencher sur les différents aspects de la crise de sans-abrisme. M. Wall explique que le manque sévère de ressources dans le Nord fait en sorte que les fournisseurs de services doivent être intelligents et stratégiques afin d’utiliser leurs outils efficacement.

D’après lui, il faut d’abord essayer de mieux comprendre les circonstances de chaque individu et songer à s’équiper de lits d’urgences pour jeunes.

Nous ne pouvons pas avoir cette discussion sans parler des possibilités de traitements pour les individus aux prises avec le sans-abrisme chronique causés par des problèmes de santé mentale ou un problème de consommation , croit-il.

Il faut d’une façon quelconque aider ces gens à reprendre le contrôle de leur vie , ajoute le maire.

Des données qui en disent long

Depuis mars 2021, le ministère des Affaires municipales et du Logement exige que les organismes comme le KDSB recensent le nombre de sans-abri sur leur territoire.

Selon le rapport final pour 2021, la région du KDSB compte 221 itinérants, dont 118 qui ont rempli un sondage portant sur leur situation individuelle.

Les raisons les plus fréquemment partagées pour expliquer leur circonstance de vie sont la santé, la toxicomanie et un conflit avec un partenaire, un parent ou un tuteur.

Jack Harrison est le maire de Dryden, dans le Nord-Ouest de l'Ontario. Photo : Avec la permission de Jack Harrison

Il faut travailler avec toutes les agences en ville pour les aider, mais la route sera longue pour certaines personnes , selon M. Harrison.

Plus de la moitié des répondants ont déjà accédé à un refuge et 88 % d’entre eux s’identifient comme étant d'origine autochtone.

Le rapport indique aussi que la liste d’attente pour accéder à un logement abordable a plus de tripler en ampleur dans la dernière décennie. La hausse est de 346 % entre 2011 et 2021.

Le KDSB tient également à jour une liste aussi précise que possible des itinérants sur son territoire, qui selon M. Wall est une meilleure façon de suivre les individus vulnérables, de comprendre leur situation et de demeurer en contact avec eux.

Cela nous permet d’avoir un modèle de soutien personnalisé pour un individu qui se présente à l’un des refuges , dit-il.

C’est de mieux coordonner les choses en arrière-scène en connectant les gens au soutien et aux services. Je crois que ceci est l’avenir si nous voulons sérieusement mettre fin au sans-abrisme chronique.

Cette liste compte actuellement 124 personnes en besoin de logement. Seulement six d’entre eux ont pu accéder à une résidence.

