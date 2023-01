Annulation de la Coupe du monde de snowboard cross au Mont-Sainte-Anne

La Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS) indique que la compétition internationale n’aura pas lieu en raison de problèmes techniques et météorologiques.

Le redoux des dernières semaines a fait fondre une quantité importante de neige.

Il y a une bonne partie de la neige qui avait fondu. Il fallait refaire de la neige et s'activer à préparer le terrain pour pouvoir accueillir l'événement. Ça devenait de plus en plus difficile. La station évalue qu'elle avait besoin d'une vingtaine de journées pour faire de la neige , explique le président de Québec Snowboard, Guy Poupart.

La télécabine qui a chuté au Mont-Sainte-Anne. Photo : Source : Simon-M. Morissette

Lié à la chute d'une télécabine

La chute d’une télécabine, le 10 décembre dernier et l'arrêt de cinq remontées décrété par la Régie du bâtiment du Québec ( RBQ ) ont fait en sorte que les équipes de la station de ski n’ont pas été en mesure de produire à temps suffisamment de neige artificielle.

Le travail pouvait se faire quand même, mais il y a une question de ressources pour la station. On comprend bien que les effectifs du Mont-Sainte-Anne étaient affectés à travailler aux questionnements de la RBQ , ajoute Guy Poupart.

Des skieurs dans les remontées du Mont-Sainte-Anne. Photo : Radio-Canada

Le cofondateur de Gestev, une entreprise qui organise entre autres des événements sportifs internationaux, dit comprendre la situation.

Pour en avoir organisé plusieurs dizaines de coupes du monde, on est toujours sujets à la météo. Ils faisaient des efforts pour faire de la neige dans un secteur particulier pour tenir l'événement, qui ne fait pas partie des pistes habituelles. Ils se sont concentré sur la qualité des pistes pour la clientèle , mentionne Patrice Drouin.

Le cofondateur de l'entreprise Gestev et copropriétaire d'Auberge et Campagne de Saint-Ferréol-les-Neiges, Patrice Drouin. Photo : Radio-Canada/Colin Côté-Paulette

Pertes importantes

Cette étape de la Coupe du monde de snowboard cross devait attirer près de 600 athlètes, équipes techniques et bénévoles.

Les pertes économiques risquent d’être importantes dans la région, alors que la fermeture de la station avait déjà provoqué plusieurs annulations de réservations dans les hôtels et les chalets.

Toutes les locations étaient faites. Les équipes avaient déjà booké leurs hôtels. C'est aussi décevant pour les athlètes. Sur le circuit de la Coupe du monde, plus il y a d'événements, plus les chances de se qualifier augmentent , estime Guy Poupart.

Reprise au printemps?

Les organisateurs songent à la possibilité de présenter l’événement, toujours au mont Sainte-Anne, le printemps prochain. La décision sera prise d’ici une dizaine de jours.

On est en train de regarder toutes les options et les fenêtres dans le calendrier du circuit de la FIS. Ce sont eux qui vont déterminer à quel moment ça pourrait se faire , mentionne le président de Québec Snowboard.

Il assure que le lien de confiance envers la direction de la station de ski Mont-Sainte-Anne n’est pas brisé.

Ce n’est pas la seule étape de la Coupe du monde annulée cette saison. Honnêtement, avec le Mont-Sainte-Anne, depuis le début, on a toujours eu une super collaboration de la station. Est-ce qu'on a perdu confiance envers la station? Je ne pense pas , affirme Guy Poupart.

Patrice Drouin, qui est aussi copropriétaire d'Auberge et Campagne à Saint-Ferréol-les-Neiges, croit que c'est essentiel que l'événement puisse avoir lieu durant le printemps.

Tant et aussi longtemps qu'on discute d'une reprise de l'événement un peu plus tard en saison, ça va aller , affirme-t-il.

Station rouverte

La station de ski a pu rouvrir dimanche. Seules les télécabines demeurent fermées. La RBQ attend toujours que les exploitants de la montagne, Resorts of the Canadian Rockies (RCR), lui fournissent un plan de travail, une attestation de sécurité signée par un ingénieur et un programme de formation du personnel en ce qui a trait à cette remontée mécanique.

Ce n'est pas la première fois que la vétusté et la sécurité des remontées mécaniques sont montrées du doigt. En février 2020, l'arrêt brusque d'une remontée au Mont-Sainte-Anne avait fait 21 blessés.

Avec la collaboration de l’émission Première Heure