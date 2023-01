Ottawa signe avec Lockheed Martin pour acheter 88 chasseurs F-35

C'est officiel : les CF-18 vieillissants des Forces armées canadiennes (FAC) seront remplacés par des F-35, et non par des Gripen.

La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a confirmé dans une conférence de presse virtuelle lundi matin la conclusion d'une entente avec le gouvernement américain ainsi qu'avec les fournisseurs Lockheed Martin et Pratt & Whitney.

En vertu de cet accord, les FAC mettront la main sur 88 chasseurs au coût de 19 milliards de dollars, des paramètres qui avaient déjà été établis par le passé. Le premier de ces avions devrait être livré en 2026.

Le gouvernement Trudeau prévoit une pleine capacité opérationnelle pour l'ensemble de la flotte entre 2032 et 2034 . Les CF-18 actuels auront 50 ans en 2032.

En faisant l'acquisition de cette flotte, nous améliorerons les capacités du Canada dans notre espace aérien, et nous permettrons une coordination plus étroite et plus fluide avec nos alliés , a fait valoir la ministre Anand, lundi.

« Cette nouvelle flotte de chausseurs assurera la capacité du Canada à remplir ses obligations militaires chez nous et lui permettra de respecter ses engagements dans le cadre du NORAD et de l' OTAN . » — Une citation de Anita Anand, ministre de la Défense nationale

Le communiqué de l'annonce indique qu' il s'agit du plus important investissement dans l'Aviation royale canadienne au cours des 30 dernières années .

Il précise en outre que l'acquisition des chasseurs sera effectuée de manière progressive , sans donner plus de détails. Le mois dernier, La Presse canadienne avançait pourtant que le Conseil du Trésor avait autorisé la Défense nationale à dépenser 7 milliards de dollars pour mettre la main sur 16 premiers chasseurs F-35.

Saab écarté pour de bon

L'entente annoncée lundi coïncide avec le sommet des Trois Amigos qui réunit cette semaine à Mexico le premier ministre Justin Trudeau, le président américain Joe Biden et son homologue mexicain Andres Manuel Lopez Obrador.

Elle écarte pour de bon le constructeur aéronautique Saab, qui avait terminé deuxième dans le processus d'appel d'offres lancé par le gouvernement canadien, et vers qui Ottawa se réservait le droit de se tourner en cas d'échec des pourparlers avec les Américains.

La société suédoise, qui produit l'avion de chasse Gripen, s'était d'ailleurs plainte du déroulement de ces négociations, l'automne dernier, arguant que de telles discussions n'avaient pas lieu d'être en vertu des règles commerciales en vigueur.

Ce n'est pas la première fois que le Canada se tourne vers les États-Unis pour remplacer ses CF-18 désuets.

Le gouvernement conservateur de Stephen Harper s'était engagé en 2010 à acheter 65 F-35, sans appel d'offres, avant que les inquiétudes exprimées par le vérificateur général du Canada concernant le coût et les capacités du chasseur ne l'obligent à revenir à la planche à dessin.

Justin Trudeau, de son côté, s'était fait élire en 2015 en promettant de ne pas acheter ces avions, jugés trop chers à son goût.

Sept ans plus tard, tout porte à croire qu'il a maintenant changé d'avis.