Des jeunes Mi’kmaq renouent avec leur culture lors d’une chasse au cerf en N.-É.

Cette chasse a permis de récolter 39 animaux autour de Truro et de la Première Nation de Millbrook en novembre et décembre, dont 14 capturés sur le site de la communauté Mi'kmaw.

Gerald Gloade, responsable de la consultation pour la nation de Millbrook, explique que la ville de Truro l’avait approché avec l'idée de leur confier la gestion de leur propre site.

La chasse a été menée en toute sécurité et de manière éthique et nous avons pu distribuer environ 700 livres de viande maigre gratuite aux gens , dit Gerald Gloade.

Je connais certaines personnes qui ont vraiment apprécié , rapporte-t-il.

Gerald Gloade, responsable de la consultation auprès de la Première Nation de Millbrook, a visité le site de chasse au chevreuil de la communauté mi'kmaw en janvier. Photo : Radio-Canada

La viande de Millbrook a été partagée principalement avec des aînés et des personnes bénéficiant de l'aide sociale, tandis que la viande de Truro a été donnée à la banque alimentaire Feed Nova Scotia.

Gerald Gloade raconte aussi que des jeunes de la région ont aussi été amenés sur le site pour apprendre des chasseurs, et ils étaient extatiques de participer.

Les chasseurs autochtones ont aussi laissé derrière eux des offrandes de tabac sacré après avoir tué un cerf. Les jeunes ont aussi appris à dépecer un cerf sur le terrain en retirant les organes internes de l'animal immédiatement après sa mort et en enlevant sa peau.

« Je pense que c'était comme une très bonne expérience d'apprentissage pour tout le monde. » — Une citation de Gerald Gloade, responsable de la consultation pour la nation de Millbrook

Les chasseurs de Millbrook ont également utilisé toutes les peaux de cerf pour fabriquer des mocassins et des tambours, tandis que des chercheurs du ministère provincial des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables et de l'Université Dalhousie étudient les entrailles et les têtes pour détecter des maladies ou des traces de COVID-19.

Michael Dolter est le directeur administratif de la ville de Truro. Photo : Radio-Canada

Le directeur administratif de Truro, Michael Dolter, rappelle qu'en plus de contrôler la population de cerfs, la chasse doit apporter le plus possible à la communauté.

Il y avait huit sites utilisés pour la deuxième chasse gérée par la ville, et elle a rapporté près du double des cerfs récoltés lors de la première chasse en février dernier. Les chasseurs de tous les sites devaient utiliser des arbalètes ou des arcs à poulies.

La ville a travaillé pendant des années pour trouver une solution pour faire face à une population de cerfs qui, selon elle, est devenue ingérable. En octobre 2020, 53 % des habitants ont voté en faveur d'une chasse contrôlée lors d'un plébiscite.

Nous avons eu beaucoup d'accidents de véhicules impliquant des cerfs. Nous avons eu beaucoup de problèmes de végétation d'aménagement paysager et nous avons eu des cerfs agressifs qui se trouvaient dans les cours des gens, alors nous essayons de gérer cela , dit Michael Dolter.

Il a dit que leurs recherches montrent que la ville compte jusqu'à six cerfs par kilomètre carré, le double de la moyenne provinciale.

Une biche et deux faons traversent un parc de Truro. Photo : Radio-Canada / Paul Palmeter

La prochaine chasse à Truro est prévue pour le mois d'octobre.

Les gens de Yarmouth surveillent de près ce qui se passe à Truro car eux aussi ont un problème avec l’abondance de chevreuils.

Un nouveau groupe de travail se penche sur le problème. Et même si l'approche de Truro est sur la table, le groupe a quand même trouvé des preuves d'une autre communauté qui avait une chasse similaire pendant 17 ans et qui n’a pas réussi à diminuer sa population de cervidés.

Les résidents de Yarmouth seront aussi appelés à partager leur opinion sur la manière de gérer le problème.