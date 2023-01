Des athlètes saskatchewanais ont brillé sur la scène internationale en 2022

Parmi ceux-là se trouve le phénomène Connor Bedard. Le plus jeune capitaine de l'histoire des Pats de Regina a battu des records au Championnat du monde de hockey junior. Âgé de 17 ans, le joueur originaire de Vancouver en est à sa troisième année en Saskatchewan pour les Pats.

Le gardien de Saskatoon, Darcy Kuemper, a également été un membre clé de l'Avalanche du Colorado, qui a remporté la Coupe Stanley. Il a ramené la coupe à Saskatoon cet été.

Une autre vedette du hockey de Saskatoon a également remporté un trophée. En février dernier, Emily Clark a permis au Canada de remporter la médaille d'or olympique lors d'une victoire spectaculaire de 3 à 2 contre les États-Unis.

À son retour chez elle, des dizaines de ses partisans sont venus l'accueillir à l'aéroport. Emily Clark n'est pas la seule athlète féminine à avoir connu un succès mondial l'année dernière.

Paige Crozon, de Humboldt, et son équipe ont remporté la médaille d'argent lors de la Coupe du monde de basketball à 3 contre 3, en Belgique, cet été. Photo : AFP et Getty Images / Tom Goyvaerts/Belga Mag

Je suis une mère célibataire et je travaille à temps plein, mais je veux quand même faire partie du basketball, parce que j'adore ça... Cela a été énorme pour moi et pour toute ma famille , avait-elle déclaré à CBC/Radio-Canada peu après ce sacre.

Paige Crozon et son équipe ont ensuite remporté l'or en novembre au Championnat des États-Unis à Miami.

Aux Championnats du monde d'athlétisme, en Oregon, Michelle Harrison, de Saskatoon, a atteint les demi-finales du 100 m haies.

Et en football, 17 des 45 femmes sélectionnées pour défendre les couleurs de l'équipe canadienne lors du Championnat du monde de football en Finlande étaient originaires de la Saskatchewan. Beaucoup d'entre elles jouent encore au football en club pour le Riot de Regina ou les Valkyries de Saskatoon.

Et puis il y a la cycliste Keely Shaw, qui est de Midale. En 2021, elle a remporté la première médaille du Canada aux Jeux paralympiques de Tokyo. Elle a ensuite remporté deux médailles aux championnats du monde de cyclisme sur route l'an dernier.

Un autre succès remarquable pour les paralympiens est venu de Ryan Rousell, d'Asquith. Au Brésil, Ryan Rousell a remporté l'or au sabre et à l'épée aux Championnats du monde d'escrime en fauteuil roulant.

Ryan Rousell a remporté l'or au sabre et à l'épée aux championnats du monde d'escrime en fauteuil roulant au Brésil. Photo : Ryan Rousell

Plusieurs de ces athlètes ont bénéficié des programmes du gouvernement provincial à l'endroit de la jeunesse. À titre d'exemple, l'an dernier, Sask Sport a accordé un million de dollars aux athlètes et aux entraîneurs afin de contribuer à leur développement.

Mais selon la gestionnaire des services aux athlètes pour Sask Sport, Kia Schollar, il ne s'agit pas seulement d'argent. L'esprit de solidarité de la Saskatchewan se manifeste par des milliers d'entraîneurs et d'officiels bénévoles dans chaque petite ville, chaque Première Nation et chaque ville, dit-elle.

Je pense que la Saskatchewan a la capacité de créer des personnes résilientes, des personnes qui sont capables de comprendre leur grandeur et leurs forces et de s'en servir , dit-elle.

Et certains de ces athlètes qui ont débuté ici reviennent chez eux pendant l'intersaison et redonnent de leur temps. Ils transmettent la même attitude et la même motivation à la prochaine génération d'athlètes, ce qui, je pense, favorise l'héritage de la performance.

Selon elle, les athlètes de la Saskatchewan continuent de prospérer dans les sports traditionnels comme le hockey et le football, mais l'année dernière a montré qu'ils peuvent également réussir dans la piscine ou sur la piste. Elle s'attend à ce que d'autres noms s'ajoutent à cette liste en 2023.

