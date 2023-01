Importantes perquisitions de drogues en Chaudière-Appalaches

Méthamphétamine, cocaïne, cannabis, les forces de l’ordre ont saisi des quantités importantes de drogue dans la Beauce et dans Bellechasse en fin de semaine.

La frappe antidrogue a commencé samedi par l’arrestation de trois individus âgés de 30, 36 et 40 ans, qui ont été relâchés après avoir été interrogés. Ils pourraient devoir faire face à des accusations en matière de production, de trafic et de possession de stupéfiants , peut-on lire dans le communiqué émis par l’Escouade nationale sur la répression du crime organisé (ENRCO), lundi matin.

Les perquisitions ont eu lieu à Sainte-Marie, à Saint-Gervais et à Saint-Lazare-de-Bellechasse, dans six différents endroits tels que des résidences, des commerces et des véhicules.

Résultats des perquisitions: 18 000 comprimés de méthamphétamine;

plus de 250 gr de cocaïne;

plus de 23 kg de méthamphétamine en cristaux;

une presse à comprimés et de l’équipement pour la production de méthamphétamine;

900 kg de produits utilisés dans la production;

plus de 930 plants de cannabis;

plus de 100 kg de cannabis sous différentes formes;

six armes longues;

un poing américain.

L’opération découle d’une enquête initiée en juin 2022. Elle a nécessité la collaboration d’un maître-chien, d’un technicien en explosifs et du groupe tactique d’intervention.

L’enquête se poursuit. L’ENRCO s’intéresse particulièrement aux têtes dirigeantes du crime organisé comme les membres des Hell’s Angels. L’escouade est formée de policiers de Québec, Lévis, la Sûreté du Québec et la Gendarmerie royale du Canada.