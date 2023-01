Le Parc national des Monts-Valin sous la loupe de chercheurs

Le Parc national des Monts-Valin fera l’objet d’une étude scientifique commandée par la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) au cours de l’été. L’objectif est d’étudier les impacts de la présence de randonneurs et de cyclistes sur les mammifères terrestres.

Quatre parcs nationaux québécois sont inclus dans le projet de recherche piloté par Martin-Hugues Saint-Laurent, directeur scientifique du groupe de recherche et biologiste à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).

Les scientifiques tenteront de mesurer l’influence que peut avoir l’activité humaine sur la faune. Des caméras automatisées seront installées près des sentiers et dans des secteurs où la randonnée n’est pas permise.

On est contraints dans cette étude-là par la capacité des caméras à détecter tous les passages d’animaux. On travaille principalement sur les grands mammifères puisque les caméras sont mieux adaptées à les capter , a résumé Martin-Hugues Saint-Laurent, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Les grands mammifères diffèrent d’un parc à l’autre.

Dans la région, l’équipe de recherche s’attend à observer principalement des loups, des ours, des orignaux et quelques caribous forestiers.

« L’idée n’est pas de viser une espèce, mais de voir comment les différentes espèces vont réagir à l’activité humaine. » — Une citation de Martin-Hughes Saint-Laurent, biologiste et chercheur

La pandémie de COVID-19 a provoqué un engouement pour les parcs nationaux chez les adeptes de randonnée et de plein air.

Les parcs nationaux ont une mission de récréation et de conservation. Certains secteurs sont accessibles aux randonneurs, d’autres non […]. On parle de parcs de tailles différentes, dans des régions différentes avec un volume de visiteurs différent , fait valoir Martin-Hugues Saint-Laurent.

Les données récoltées dans le cadre de l’enquête seront diffusées dans un horizon de 20 mois, après avoir été remises à la Sépaq.

Avec Julie Bergeron