Les Ateliers Saint-Louis revivront-ils en 2023?

Le Comité de sauvegarde des Ateliers Saint-Louis demande un délai de cinq mois supplémentaires à la Ville de Rimouski afin de poursuivre l'élaboration de son projet pour la préservation du bâtiment presque centenaire, qui est menacé de démolition depuis plus de quatre ans.

En octobre dernier, la Ville de Rimouski avait donné jusqu'au 31 décembre 2022 au comité afin qu'il fournisse un cadre financier précis de son projet, ainsi qu'une évaluation du bâtiment. Ce délai terminé, des démarches sont toujours en cours, a expliqué l'une des membres du comité, Laurie Guévin-Duchesne, en entrevue à l'émission Même fréquence.

Laurie Guévin-Duchesne, membre du Comité de sauvegarde des Ateliers Saint-Louis. Photo : Radio-Canada

Franchement, les démarches vont bien, on est dans une belle lancée, mais on considère qu’on a besoin d’un peu plus de temps pour pouvoir peaufiner tout ça , dit-elle.

Le Lab des Ateliers Le projet Lab des Ateliers, proposé par le Comité de sauvegarde des Ateliers Saint-Louis l'automne dernier, propose de réaliser un minimum de travaux sur le bâtiment, afin de le sauver de la démolition et de permettre à des organismes de l'occuper de façon transitoire. Les occupants pourraient ensuite développer ensemble un projet plus global visant à assurer la pérennité du bâtiment. Ce projet a été présenté juste avant la fin de l'ultimatum lancé par le maire de Rimouski, Guy Caron, qui avait annoncé en mai 2022 que si aucun projet viable n'était présenté d'ici le 30 septembre, la démolition serait envisagée.

Le bâtiment des Ateliers Saint-Louis, qui abritait autrefois l'école des frères du Sacré-Cœur, est vacant depuis plus de 15 ans. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Au cours des derniers mois, les membres du comité ont fait des démarches auprès du ministère de la Culture et de Patrimoine Canada, notamment. L'organisme est maintenant officiellement enregistré comme un OSBL et est accompagné par Économie sociale Bas-Saint-Laurent dans sa recherche de financement.

On a reçu différentes lettres de confirmation d'admissibilité à différents programmes de financement, notamment pour la Fiducie du chantier d'économie sociale, pour différents programmes d'immobilisations d'Investissement Québec , poursuit Mme Guévin-Duchesne.

« Il existe différents programmes qui peuvent nous aider à financer ce projet-là. » — Une citation de Laurie Guévin-Duchesne

Cependant, le Comité de sauvegarde des Ateliers Saint-Louis a aussi besoin d'argent à court terme pour qu'une firme d'architectes réalise une évaluation du bâtiment, tel qu'exigé par la Ville de Rimouski.

Afin de pourvoir défrayer ces coûts-là, on a effectué une demande au programme de subvention à l'investissement de l'économie sociale. Ça va nous permettre d'évaluer le bâtiment, mais aussi de faire une étude de faisabilité transitoire , ajoute-t-elle.

Le Comité de sauvegarde des Ateliers Saint-Louis demande un report du dépôt de son projet ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Même fréquence Le Comité de sauvegarde des Ateliers Saint-Louis demande un report du dépôt de son projet. Contenu audio de 15 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 15 minutes

La Ville examine la demande

De son côté, la Ville de Rimouski confirme qu'elle a bien reçu la demande du comité afin de prolonger le délai de dépôt des documents jusqu'en mai. Une réponse sera donnée dans les meilleurs délais, probablement au courant de la semaine prochaine , nous indique-t-on.

Les Ateliers Saint-Louis appartiennent à la Ville de Rimouski depuis 1980. Ni l'administration municipale de l'ex-maire Éric Forest, ni celle de Marc Parent n'ont su dénouer l'impasse quant à l'avenir de ce bâtiment. S'il n'est pas démoli d'ici là, l'édifice deviendra centenaire en 2024.

Avec la collaboration de Fabienne Tercaefs