Un service de médecin à domicile maintenant offert à Sherbrooke

Ce médecin, de la clinique privée Santé-Continuum, pourra répondre à des petites urgences, faire des infiltrations et des bilans de santé, par exemple. À Sherbrooke, c'est une grande nouveauté. On n'est pas au courant si d'autres le faisaient. Les services de médecin à domicile, c'était très, très populaire dans l'ancien temps, il y a plusieurs années. On tente le retour des médecins à domicile pour répondre aux besoins de la population , explique la directrice clinique et infirmière clinicienne, Catherine Chabot.

Cette clinique, ouverte à l'été 2022, n'offrait jusqu'à aujourd'hui que des soins infirmiers. Depuis, on a eu beaucoup de téléphones de patients qui aimeraient recevoir des services de médecin à domicile. C'est pour le côté pratique comme pour les personnes âgées ou celles qui ont reçu une chirurgie. De recevoir des soins à domicile, c'est vraiment un besoin de la population présentement , croit-elle.

Un service qui vient avec des coûts

Ce service n'est toutefois pas gratuit ni couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Un médecin qui se déplace chez vous pour un examen complet avec la prescription de médication, on parle de 290 $ pour une période de 20 minutes. Si le médecin se déplace et qu'il y a plus d'un membre de la famille à évaluer, on paye le montant une seule fois et il n'y a que de petits coûts qui s'ajoutent si le temps dépasse les 20 minutes , explique Mme Chabot.

Selon elle, certaines compagnies d'assurance remboursent ces coûts. Mais c'est possible de mettre ces frais sur ses impôts. On peut avoir une petite déduction à ce niveau.

Catherine Chabot ajoute que des services de télémédecine sont également offerts à moindres coûts. Ça se détaille à 99 $ pour une consultation de 15 minutes.

Un seul médecin est à l'emploi de la clinique à l'heure actuelle. D'autres se joindront à nous au cours des prochaines semaines. Notre recrutement va super bien. On attend aussi de voir la réponse des gens qui veulent consulter. [...] Celui qui commence avec nous, c'est un médecin à la retraite. C'est ce qu'on vise, des médecins qui veulent venir travailler quelques heures par semaine.

Mme Chabot soutient que les gens désirant avoir un rendez-vous avec un médecin pourront le consulter dans les 24 heures.