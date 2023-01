Une faillite de la mine Caribou pourrait avoir d’importants impacts environnementaux

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick craint une faillite imminente et « chaotique » de la mine Caribou, qui pourrait poser des risques environnementaux importants, selon des documents déposés par la province au tribunal.

Aucun acheteur n’a été trouvé pour racheter la filiale de l’entreprise Trevali, située près de Bathurst dans le nord de la province.

Selon les documents, la compagnie pourrait déclarer faillite dès mardi. Si cela se produit, il n’y aurait plus personne pour assurer la surveillance du site et des bassins de décantation.

Une faillite ou une mise sous séquestre soudaine met en péril une transition régulière et planifiée et pourrait aboutir à des périodes où personne ne supervise les mines en matière de sécurité et d'environnement , indique Cory Neumann, un ingénieur-géologue du gouvernement provincial, dans un affidavit daté du 3 janvier.

Un danger pour la sécurité du site

M. Neumann ajoute que sans surveillance, il y a un risque que des personnes malveillantes interrompent l’alimentation en électricité du site, ce qui pourrait suspendre le traitement de l’eau acidifiée de la mine.

Trevali a obtenu en août de la Cour suprême de la Colombie-Britannique une protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers.

Le Nouveau-Brunswick demande maintenant à cette cour de prolonger ces protections de deux semaines. Un juge considérera cette demande lundi à Vancouver.

Le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie n’a pas répondu aux questions de CBC en rapport avec cette demande et sur la responsabilité environnementale de la province.

Un plan en préparation

Les documents indiquent que la province consulte actuellement un entrepreneur pour s’occuper de la sécurité et de la maintenance du site, en plus de préparer un plan remédiation pour la mine. Toutefois, il n’est pas encore clair quand cet entrepreneur pourrait commencer cette transition.

Les installations de la mine Caribou, à Bathurst. Photo : Radio-Canada / François Lejeune

Une faillite ou une mise sous séquestre soudaine le 10 janvier laisserait [la province] dans l'embarras pour trouver des fournisseurs de services de sécurité, de soins et d'entretien conformes à la loi provinciale , écrit M. Neumann.

En échange d’une prolongation des protections, la province se dit prête à avancer 198 000 $ US pour louer l’équipement de traitement des eaux de la compagnie jusqu’à ce que des travaux de remédiation puissent commencer en mars.

Selon les documents, aucun employé provincial n’a vérifié récemment si l’entreprise se conformait aux règles environnementales, se fiant plutôt aux employés de Trevali toujours sur place pour le moment.

Si la compagnie cesse de remplir ses obligations environnementales, la province devra s’assurer que la Loi sur l'assainissement de l'environnement est respectée.

Des bassins de décantation pleins

Selon les documents de cour, les bassins de décantation de la mine sont presque pleins.

La mine, située à 50 kilomètres au sud de Bathurst, produit du zinc, du plomb et de l’argent.

La mine Caribou en 2017. (archives) Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

L’ingénieur Cory Neumann explique qu’une partie du site, appelée la mine Restigouche, est à ciel ouvert et se remplit d’eau acidifiée. Cette eau doit être traitée pour éviter un débordement qui pourrait contaminer l’environnement.

Après avoir été placée à l’abri de ses créanciers en août, l’entreprise Trevali a congédié une centaine d’employés, mais 121 employés ont continué à travailler au maintien de la mine, en plus de 165 entrepreneurs.

Les documents de cour indiquent aussi que le Nouveau-Brunswick a tenté de négocier un financement pour éviter une faillite de la mine, mais cette option a été rejetée avant Noël. C’est à ce moment que la province a demandé un délai.