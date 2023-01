Prévention des pannes : Énergie NB veut réduire ses dépenses d’élagage des arbres

Selon le porte-parole Marc Belliveau, la décision de réduire les dépenses liées à ce programme de prévention des pannes de courant n’est pas définitive. Le programme est continuellement révisé et tout peut changer selon les besoins, explique-t-il.

Le prochain budget d’Énergie NB, qui doit entrer en vigueur en avril après un examen de la Commission de l’énergie et des services publics, prévoit une réduction temporaire des dépenses pour l’élagage des arbres en 2023-2024. Énergie NB cherche ainsi à améliorer ses résultats financiers, explique cette dernière dans les documents soumis à la Commission.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un arbre renversé par la tempête Fiona à Pointe-du-Chêne dans le sud-est du Nouveau-Brunswick en septembre 2022. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Énergie NB a demandé à la Commission de lui accorder une hausse de 8,9 % de ses tarifs à compter du 1er avril. Si sa demande est acceptée, la société d’énergie s’attend à des revenus supplémentaires 135,8 millions de dollars, mais elle prévoit des pertes financières de toute façon à moins qu’elle ne réduise simultanément ses dépenses. Il est question dans le cas du programme d’élagage des arbres d’une réduction de 2,5 millions de dollars, ce qui serait une baisse de 19 %.

La société d'énergie juge malgré tout que son programme porte des fruits parce qu’il réduit l’ampleur et la durée des pannes de courant causées par les branches ou les arbres qui tombent sur les fils durant les tempêtes.

Couper des branches réduit l'ampleur des pannes

Durant les trois derniers exercices financiers qui se sont terminés en mars 2022, Énergie NB a dépensé en moyenne 4,7 millions de dollars par année pour réparer des pannes causées par des tempêtes. C’est beaucoup moins que la moyenne de 17,5 millions de dollars par année durant les six années précédentes. Énergie NB attribue directement ce succès à son programme d’élagage des arbres.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une branche d'arbre brisée par la tempête Fiona en septembre 2022 s'est enflammée au contact d'un fil électrique à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Catherine Allard

Certains intervenants qui vont participer aux audiences de la Commission sur la demande d’augmentation des tarifs de l’électricité s’interrogent sur l’idée de réduire le financement du programme. C’est notamment le cas de l’entreprise forestière J. D. Irving, qui demande des explications dans une série de questions préliminaires soumises à la Commission.

Dans sa réponse à cette question, Énergie NB dit croire que les risques sont limités. La société de la Couronne reconnaît toutefois que cela peut entraîner des effets négatifs quant à la fréquence et à la durée des pannes de courant à l’avenir.

Énergie NB note qu’elle a préparé son budget en juin, c’est-à-dire avant les pannes de courant causées par la tempête Fiona en septembre et une autre tempête qui s’est produite juste avant Noël.

Marc Belliveau ajoute qu’Énergie NB ne peut en dire plus pour le moment et qu'elle pourra présenter des informations plus détaillées durant les audiences de la Commission. Ces dernières doivent commencer le 23 février.