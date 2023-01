L’entreprise Eastway Tank fera-t-elle face à des accusations criminelles?

Si des accusations de négligence criminelle sont portées, c'est le genre de chose que nous pensons être dissuasif. Les employeurs font beaucoup plus attention , a commenté le président du Conseil du Travail d’Ottawa et du District, Sean McKenny, qui représente plus de 90 sections locales de la capitale nationale.

Six employés ont perdu la vie à l'usine du fabricant de citernes dans l'est d'Ottawa après une explosion survenue le 13 janvier 2022. Rick Bastien, Etienne Mabiala, Danny Beale, Kayla Ferguson et Russell McLellan sont morts sur place, tandis que Matt Kearney a succombé à ses blessures à l'hôpital le lendemain.

Il s'agit du pire accident mortel en milieu de travail à Ottawa depuis des décennies.

Rick Bastien, Etienne Mabiala, Danny Beale, Kayla Ferguson, Russell McLellan et Matt Kearney sont les victimes de l’explosion survenue à l’usine Eastway Tank à Ottawa, en janvier 2022. Photo : Photos soumises.

Eastway Tank et son propriétaire, Neil Greene, font chacun face à trois chefs d'accusation en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario (LSST). Ils sont notamment accusés de ne pas avoir pris de précautions raisonnables pour protéger les travailleurs et de ne pas avoir fourni aux employés les instructions appropriées sur les procédures sécuritaires de stockage et de manutention du carburant.

Ces allégations n'ont pas été prouvées devant les tribunaux.

M. Greene n'a pas répondu aux multiples demandes de commentaires depuis vendredi. Il doit comparaître pour la première fois devant le tribunal des infractions provinciales le 17 février.

La police examine toujours les preuves

Outre le ministère du Travail, l'explosion a également fait l'objet d'une enquête du Bureau du commissaire des incendies, du Bureau du coroner en chef et du Service de police d'Ottawa (SPO).

Aucune accusation criminelle n'a été déposée contre quiconque à Eastway Tank en date de samedi et l'enquête policière sur les événements qui ont mené à cette tragédie se poursuit, a indiqué un porte-parole de la police par courriel.

Le Service de police d'Ottawa collabore avec les enquêtes du ministère du Travail et du [bureau du prévôt des incendies] et les suit de près. Nous examinons toutes les informations et les preuves recueillies , indique le SPO .

La négligence criminelle est difficile à prouver, selon une avocate

Cheryl A. Edwards est une ancienne procureure du ministère du Travail qui défend désormais des entreprises.

Contrairement au ministère, qui avait un an pour terminer son enquête et porter des accusations, la police n'est pas soumise à un tel délai. Néanmoins, elle est généralement le premier organisme à annoncer des accusations si elles sont jugées justifiées, a-t-elle dit.

Il serait tout à fait inhabituel que la police attende longtemps et laisse l'affaire [provinciale] se dérouler, ou n'importe quelle affaire de code d'incendie se dérouler, pour ensuite arriver derrière et ajouter une accusation en vertu du Code criminel , a-t-elle poursuivi.

Ceci étant dit, il est très difficile de prouver l'intention lors de poursuites pour négligence criminelle, ce qui rend ces condamnations rares.

Dans l'affaire Eastway Tank, il est encore trop tôt pour dire qu'il n'y aura pas d'accusation en vertu du Code criminel, a-t-elle ajouté.

Plus le temps passe, plus cela sera improbable.

Le 13 janvier 2022, une explosion et un incendie ont touché une installation d’Eastway Tank, compagnie qui fabrique des camions-citernes (archives). Photo : Gracieuseté : Ty Littleton

Un test de la loi de Westray

En vertu du Code criminel, la peine d'emprisonnement maximale pour une personne reconnue coupable de négligence criminelle ayant causé la mort est la perpétuité derrière les barreaux.

Bien que l'amende maximale à laquelle une entreprise peut être condamnée en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail soit de 1,5 million de dollars, M. Edwards a indiqué que l'amende la plus élevée jamais imposée était de 1,3 million de dollars. C’est l’entreprise First Nickel, basée à Sudbury, qui a dû verser cette somme à la suite du décès de deux travailleurs.

En tant que propriétaire d'Eastway Tank, M. Greene pourrait être condamné à une amende maximale de 100 000 $ en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), à une année d'emprisonnement, ou aux deux.

Le syndicaliste Sean McKenny a déclaré que des accusations criminelles enverraient un message plus fort, soulignant les préoccupations concernant la culture de la sécurité chez Eastway Tank avant l'explosion de l'année dernière.

[Les directeurs d'entreprise] peuvent se retrouver en prison pour un certain nombre d'années. C'est le genre d'accusation qui incitera les employeurs à faire plus attention à l'avenir.

Sean McKenny, président du Conseil du Travail d'Ottawa et du District (archives) Photo : Radio-Canada

M. McKenny et Steven Bittle, professeur associé de criminologie à l'Université d'Ottawa, ont tous deux déclaré que la suite de l'affaire Eastway Tank constituera un test important de la loi dite Westray.

Cette loi fédérale a été adoptée en 2004 après qu'une explosion de méthane ait ravagé la mine de charbon Westray, en Nouvelle-Écosse, en 1992, tuant 26 mineurs. La loi vise à tenir les entreprises et les individus pénalement responsables des décès sur leur lieu de travail.

Bien que les accusations portées en vertu de la LSST contre Eastway Tank constituent un développement important qui indique que les autorités prennent au sérieux ce qui s'est passé, les questions soulevées au sujet du dossier de sécurité de l'entreprise avant l'explosion invitent à un examen plus approfondi, a soutenu M. Bittle.

Beaucoup de ceux qui ont observé la loi de Westray au fil des ans continuent d'attendre qu'elle soit appliquée dans des circonstances appropriées. Et ce n'est pas le cas. La question ne cesse de se poser : si ce n'est pas ce cas, alors quand?

« Les gens commencent naturellement à se poser des questions : s'il y a un modèle et des preuves de négligence, pourquoi la loi de Westray n'est-elle pas appliquée? » — Une citation de Steven Bittle, professeur associé de criminologie à l'Université d'Ottawa

Nous sommes certainement très attentifs à ce que la police trouvera , a fait écho Sean McKenny.

Le fils d'un ouvrier mort dit qu'il est allé voir la police

Josh Bastien était l'un des anciens employés d'Eastway Tank qui ont parlé à CBC d'un environnement de travail prétendument dangereux au sein de l'entreprise, un environnement qui, selon les ex-employés, comprenait des incendies antérieurs, l’entreposage inapproprié de produits chimiques inflammables et la soudure près de camions-citernes qui contenaient encore du carburant ou des résidus inflammables.

Son père Rick est l'un des six employés décédés il y a près d'un an.

Peu après l'explosion, le fils s'est rendu directement à la police d'Ottawa pour faire une déclaration.

J'ai tout de suite su dans mon cœur que mon père avait besoin que je le fasse , a-t-il dit, ajoutant qu'il n'a pas été interrogé, depuis, par le ministère du Travail ou par le Bureau du commissaire aux incendies.

Josh Bastien (à droite) avec son père. Josh Bastien a quitté Eastway Tank en 2021. Rick Bastien fait partie des victimes de l'explosion du 13 janvier 2022. Photo : Gracieuseté/Josh Bastien

L'enquête du coroner pourrait venir plus tard

Certaines des allégations de la Loi sur la santé et la sécurité au travail sont très spécifiques, notamment l'accusation selon laquelle l’entreprise n'a pas pris une ou plusieurs précautions raisonnables.

Il s'agit notamment de s'assurer que la citerne d'un camion était exempt d'essence ou de tout autre liquide ou substance inflammable pendant que des travaux ou des essais susceptibles d'être une source d'inflammation avaient lieu à proximité.

Mais on ne sait pas exactement ce qui a provoqué l'explosion qui a obligé les pompiers à travailler dans des conditions glaciales pendant des heures.

Un monument commémoratif permanent a été installé au parc Merivale Gardens pour rendre hommage aux six morts de l'explosion d'Eastway Tank (archives). Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Le ministère du Travail ne publiera pas d'informations sur son enquête tant que les poursuites ne seront pas terminées, selon son site web.

L'explosion du réservoir Eastway pourrait également faire l'objet d'une enquête discrétionnaire du coroner, un processus d'établissement des faits qui permettrait d'examiner en profondeur les circonstances ayant conduit aux décès lors de séances ouvertes au public.

Mais une telle enquête aurait lieu après que toutes les autres enquêtes et toutes les procédures judiciaires ont eu lieu , a précisé un porte-parole du Bureau du coroner en chef.