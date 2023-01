Les propriétaires du Grand Toronto pourraient voir leurs taxes foncières grimper

Ces augmentations pourraient atteindre 100 % dans l’une des municipalités interrogées.

En novembre, le gouvernement ontarien adoptait une loi qui forçait notamment le gel, la réduction ou l’exonération des frais payés par les promoteurs immobiliers pour la construction de nouveaux logements.

Ces frais versés aux municipalités leur permettent, disent-elles, de construire les infrastructures utilisées par les nouveaux résidents comme des routes, des égouts, des parcs et des bibliothèques.

En décembre, CBC a sondé les 25 municipalités du Grand Toronto pour connaître les montants qu’elles prévoient perdre en raison de la réduction de ces frais. Elles ont également été interrogées sur la possibilité d’augmenter les taxes foncières pour équilibrer leur budget.

La plupart des municipalités disent pour l’instant ne pas avoir déterminé la manière de pallier la perte de revenus.

De toute évidence, nous sommes un peu dans le pétrin , a déclaré le maire d'Aurora, Tom Mrakas. Il dit entendre un discours similaire de la part d’autres municipalités.

Selon lui, Aurora verra ses revenus fondre de 29 millions de dollars dans la prochaine décennie en raison de la nouvelle loi provinciale. Pour combler le manque à gagner, le maire prévoit une augmentation des taxes municipales de 6 % ou se résigner à réduire les services offerts aux résidents.

Parmi les municipalités interrogées, sept n’ont pas répondu aux questions de CBC, alors qu’une dizaine disent ne pas avoir terminé d’évaluer les effets de la législation.

Les huit autres municipalités, soit Aurora, Brampton, East Gwillimbury, Mississauga, Newmarket, Toronto, Vaughan et Whitchurch-Stoufville, ont toutes présenté des estimations détaillées des montants qu’ils prévoient perdre et des augmentations de taxes anticipées.

Un manque à gagner de 5 milliards de dollars à travers la province

Au moment de l’adoption de la loi, l’Association des municipalités de l’Ontario estimait que les changements apportés aux frais de développement pourraient laisser les municipalités à court de 5 milliards de dollars. L’association prévenait alors que les contribuables auraient à payer la facture.

À elle seule, Mississauga prévoit une baisse de revenus de 1 milliard de dollars par année. Brampton anticipe pour sa part un manque à gagner de 440 millions de dollars.

Vaughan prédit des pertes annuelles de 169 à 174 millions de dollars, alors que Whitchurch-Stouffville s’attend à devoir combler 19,6 millions de dollars en revenus perdus.

Les conseils municipaux accumulent les frais de développement, dénonce la province

Pour le gouvernement ontarien, la loi contribue à l'atteinte de son objectif de bâtir 1,5 million de logements dans la prochaine décennie.

En éliminant les frais de développement pour les logements dits abordables, soit ceux évalués à 80 % de la valeur marchande moyenne ou moins, le gouvernement conservateur espère inciter les promoteurs à bâtir plus de maisons à faible prix.

Le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, a par ailleurs accusé les municipalités, dont Toronto, d’accumuler les frais perçus dans des fonds de réserve plutôt que de les investir dans des services aux résidents.

Le ministre estime également que les municipalités ont fait grimper les frais de développement à des niveaux exorbitants. À certains endroits dans le Grand Toronto, les frais ont augmenté de plus de 600 % dans les 13 dernières années , critiquait M. Clark dans une lettre d’opinion publiée en novembre dans le Toronto Star.

À elle seule, Toronto a proposé une augmentation de 46 % des frais de développement au cours des deux prochaines années, alors que la ville dispose d'un fonds de réserve pour ces frais de plus de 2,3 milliards de dollars. En fait, la province estime que les municipalités de l'Ontario ont environ 9 milliards de dollars en frais de développement non dépensés , ajoutait-il.

Devant ses accusations, le maire de Toronto dit conserver l’argent en attendant que les projets immobiliers se concrétisent.

Nous mettons de l’argent de côté, dont une portion qui est exigée par la législation provinciale [...] et le reste est conservé dans un fond pour construire des égouts ou des parcs [par exemple]. Dépenser cet argent avant même que le projet soit construit ne serait pas responsable , a expliqué John Tory.

Le maire entend par ailleurs forcer la province à respecter son engagement de rembourser les municipalités si les frais de développement tombent à des niveaux qui ne permettent pas aux Villes d'entretenir les infrastructures.

Une mairesse demande à la province de révoquer l’initiative

Dans un communiqué, Virginia Hackson, la mairesse de East Gwillimbury, a imploré le gouvernement ontarien d’abroger les dispositions de la loi qui concernent les frais de développement.

Elle a qualifié la mesure du ministre Clark de grossière et insultante .

En réaction à ces critiques, le bureau du ministre des Affaires municipales et du Logement a rappelé que la réduction des frais n'empêche pas les municipalités de tirer des revenus des nouvelles constructions.

[La mesure] signifie que l'accession à la propriété pour les Ontariens ne sera plus freinée par l'augmentation des frais qui ajoutent des milliers de dollars au prix d'une maison , peut-on lire dans un courriel transmis à CBC.

En novembre, le ministre Clark soutenait que les frais et les taxes municipales ajoutent en moyenne 116 900 dollars au prix d’une maison unifamiliale dans le Grand Toronto, et ce avant même la première pelletée de terre.

Pour Marianne Meed Ward, la mairesse de Burlington, il n’y a aucune garantie que la réduction des frais de développement entraînera des économies pour les résidents.

[L’initiative] va détruire les finances municipales et notre capacité à financer des projets comme les parcs, les centres communautaires et le transport en commun, tous des infrastructures essentielles pour une communauté , a-t-elle déclaré.

Pas de réductions de prix à court terme

Dave Wilkes, le président de l'Association de l'industrie de la construction et de l'aménagement du territoire du Grand Toronto (Building Industry and Land Development Association of the GTA), prévient les acheteurs de ne pas s’attendre à des baisses de prix marquées lorsque la réduction des frais de développement entrera en vigueur.

Je ne pense pas que nous allons assister du jour au lendemain à une réduction du coût du logement ou même à une stabilisation, estime-t-il, mais lorsque le coût des intrants va baisser, ça va faire son chemin à travers le système.

Les municipalités sondées n’ont pas encore déterminé le moment où les augmentations de taxes foncières seraient appliquées. Certaines prévoient des hausses cette année, alors que d’autres entendent les remettre à 2024.

Avec les informations de Michael Smee et de Ryan Jones de CBC