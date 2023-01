Les amoureux de l’hiver se retrouvent au Mont-Mégantic

La neige se fait attendre partout, mais l'hiver est bel et bien commencé au Mont-Mégantic et de nombreux adeptes de la randonnée, de la raquette et du ski de fond en profitent pleinement.

C'est le cas de Nathalie et Didier qui sont tout droit venus de la Rive-Sud de Montréal. Comme ils s'ennuyaient de la neige et de l'hiver, ils ont réservé une fin de semaine au parc national du Mont-Mégantic.

Ça arrive souvent qu'à Montréal, il n'y a pas tant de neige que ça pendant les vacances. Donc, on a eu une bonne intuition, il y a plus de neige ici , explique joyeusement Nathalie Lamothe.

Cela se comprend puisque les sentiers du Mont-Mégantic se trouvent à 600 m d'altitude, soit l'équivalent du sommet du Mont-Chauve à Orford. C'est comme si on commençait la randonnée à partir du sommet du Mont-Chauve et après cela, on monte vers le sommet du Mont-Mégantic qui lui est à 1110 m , mentionne le gestionnaire du parc national du Mont-Mégantic, Camille-Antoine Ouimet.

Bien que le parc se trouve à 3 h de Montréal et à 1 h de Sherbrooke, ceux qui aiment l'hiver ne s'en plaignent pas.

La distance n'est pas très importante pour nous, surtout qu'on est venus quand même deux nuits et on a pu profiter amplement de la région , raconte Didier Royer.

Selon le couple, ce dépaysement en vaut la peine pour l'observatoire, les paysages à couper le souffle et les nombreux gîtes.

« On a fait une randonnée hier puis c'était vraiment beau. On a pris des photos. C'est comme des petits glaçons sur les aiguilles des conifères. C'était vraiment enchanteur! » — Une citation de Nathalie Lamothe, visiteuse du parc du Mont-Mégantic

On a quatre refuges qui sont situés vraiment en haut de 900 m, explique le gestionnaire du parc. Ça permet donc quand on va faire une randonnée, de pouvoir se réchauffer, manger le midi sur un sommet. Ça c'est vraiment distinctif pour le parc.

Les visiteurs peuvent parcourir jusqu'à 30 km de sentiers de ski de fond et 40 km de sentiers pour la randonnée et la raquette.

On aime bien parce qu'il y a plus de neige qu'à Sherbrooke. Ça nous permet de faire des activités de glisse plus hâtivement durant la saison , se console Jean Baril.

Comme plusieurs Estriens, ce dernier a remarqué que les accumulations de neige se font timides ailleurs dans la région. Malheureusement non, on n'a pas beaucoup de neige à Sherbrooke avec les pluies qu'on a eues dernièrement, déplore Pauline Lemire. Donc, on s'éloigne un petit peu, mais c'est beau et on apprécie.

Même si le couvert de neige est moins important, 40 % des sentiers de la Baie-des-Sables de Lac-Mégantic sont aussi accessibles en plus d'être appréciés. Les sentiers sont très bien damés malgré le peu de neige. 21 cm et c'est tracé, c'est damé, c'est parfait , remarque une amatrice de sport d'hiver, Nancy Vallerand.

La directrice du Service récréatif, de la culture et de la vie active de Lac-Mégantic, Valérie Couture, espère que quelques centimètres de neige s'ajouteront. Mais pour l'instant, on le sait que nos sentiers sont ouverts. On a des sentiers qui seront ouverts jusqu'à la fin de la saison parce qu'on a un très bon fond.

Le tourisme hivernal est très important pour l'économie d'une région qui en dépend.

« La période hivernale vient assurer de conserver les emplois, d'avoir une durabilité dans le temps et du tourisme quatre saisons. » — Une citation de Jean-François Ruel, conseiller chez Tourisme Lac-Mégantic

D'après le reportage de Jean Arel