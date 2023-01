Douleur et émotions au Manitoba, 3 ans après l’écrasement du vol PS752 en Iran

L’avion de la compagnie Ukraine International Airlines devait assurer la liaison entre Téhéran et Kiev lorsqu’il a été abattu peu après son décollage de la capitale iranienne par l’armée iranienne qui évoque une erreur .

Parmi les victimes, il y avait 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents.

Les victimes manitobaines de l’écrasement d'avion sont constituées de deux familles, d’une scientifique, d’un étudiant et d’une élève d’une école élémentaire de Winnipeg.

La mémoire des huit victimes manitobaines de l'écrasement du vol PS752 le 8 janvier 2020 a été saluée lors du rassemblement de dimanche à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Joanne Roberts

Une ambiance de tristesse sous un air musical a dominé les commémorations, dimanche.

Je suis triste mais je suis optimiste pour l’avenir car nous sommes rassemblés ici pas seulement pour les souvenirs mais aussi pour engager de l’action , souligne la présidente- directrice générale du Musée canadien pour les droits de la personne, Isha Khan.

Depuis la tragédie, des familles de victimes canadiennes du vol PS 752 souhaitent ainsi être indemnisées à la suite de ce drame, mais au troisième anniversaire de la catastrophe, elles ne sont pas au bout de leurs peines.

Elles ont entamé des démarches devant les tribunaux en vue de faire saisir des avoirs iraniens au Canada et à l'étranger.

Fin 2020, l'Iran avait dit vouloir verser 150 000 dollars américains à chacune des familles des victimes de l’écrasement.

Le Canada a réaffirmé en octobre 2020 sa volonté de travailler sans relâche dans ce dossier pour permettre aux familles d’obtenir satisfaction.

Dimanche, le premier ministre du Canada Justin Trudeau a indiqué dans une allocution qu’une mobilisation est en cours avec d’autres pays européens pour soumettre l'Iran à un arbitrage exécutoire .

Selon Justin Trudeau, si Téhéran ne se conforme pas dans les six mois, nous porterons cette affaire devant la Cour internationale de justice .

Le contexte politique actuel s’est imposé à la cérémonie

Alors que des voix s’élèvent pour dénoncer la répression des manifestations en Iran, l’Association des familles de victimes du vol PS 752 fait appel à la solidarité de la communauté internationale envers les victimes.

Début décembre 2022, le groupe de défense des droits de la personne Iran Human Rights (IHR), basé à Oslo a fait état d'au moins 458 personnes tuées dans la répression des manifestations. Les Nations unies indiquent qu’au moins 14 000 personnes ont été arrêtées.

Les manifestations contre Téhéran ont éclaté le 16 septembre après l'arrestation de Mahsa Amini par la police des mœurs. Trois jours plus tard, la jeune femme de 22 ans est décédée.

Pourquoi les mères, les épouses et les sœurs, toutes les femmes sont allées dans la rue? Dites juste que ça suffit. Arrêtez de tuer. Négocions pour un avenir meilleur , martèle une militante pour les droits des femmes iraniennes présente dimanche.

Des membres de la communauté iranienne exhortent Ottawa à mettre davantage de pression sur l’Iran pour mettre fin aux violations des droits humains.

Nous demandons aux gouvernements du monde libre d'augmenter la pression sur la République islamique pour cesser toutes les exécutions et la contraindre à libérer tous les prisonniers politiques , plaide le président de l’Association des Iraniens du Manitoba, Arian Arianpour.

Le premier ministre a déclaré que le Canada se tient aux côtés de tous les Iraniens qui veulent vivre à l'abri des crimes et des violations des droits de la personne en Iran.

On va continuer à être là pour vous soutenir. Et on va continuer à être là pour demander des comptes au régime iranien.

Avec les informations de Cedrick Noufele