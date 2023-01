Manque de lits aux urgences : un Estrien attend couché au sol

Un homme de Val-des-Sources a vécu une mésaventure vendredi dernier alors qu’il s’est rendu à l'urgence du CHUS-Fleurimont. Après plusieurs heures d'attente, ce dernier n'en pouvait plus et a demandé de s’étendre, mais le personnel au triage a refusé de lui fournir une civière. Entre deux résultats d'examen, l’homme s'est retrouvé à attendre, couché au sol.

Sa sœur, Georgette Proulx, ne blâme personne, mais elle trouve cette situation anormale. Elle qui a travaillé plus de 40 ans à l'hôpital de Fleurimont.

Le frère de Mme Proulx est ainsi resté au sol une trentaine de minutes, alors qu’il attendait depuis presque 6 h assis dans la salle d'attente. Cette dernière raconte qu'il s'est étendu, car il était au bout de ses forces. Il n'arrivait plus à tolérer ses nausées en plus d’éprouver des difficultés à respirer.

Il s’est couché par terre. Il s'est tourné, il a vomi. C'est là qu'on est venu s'en occuper, mentionne Mme Proulx. Il aurait fallu d’abord qu'on valide avec moi quelle était la nécessité d’avoir une civière, mais on ne m'a même pas laissé parler, on m'a juste dit qu'il n'y en avait pas.

L'homme de 65 ans, qui combat une leucémie, se remet à peine d'une pneumonie. À son arrivée au triage, il a été catégorisé comme étant un cas de code trois.

À un moment donné j’ai demandé ce que ça voulait dire. On m’a dit qu’il faut qu’il soit vu en dedans de 30 minutes, mais ça fait 5 h 30 et il est assis sur une chaise. Ça donne quoi de mettre une cote à 3 ou à 4 ? déplore Mme Proulx.

Georgette Proulx ignore quelle est la solution, mais elle souhaite qu'il y ait une réflexion. Photo : Radio-Canada / Éric Carboneau

Une fois son frère pris en charge, tout est rentré dans l’ordre. L’infirmière à la retraite se demande toutefois ce qu’il se passe dans les urgences. Elle croit qu'une réflexion s'impose et elle veut que l'histoire de son frère résonne.

« Quand il a dit : ‘’ je vais me coucher par terre ‘’ je lui ai au moins donné mon manteau. On a pas de couverture, on a pas de débarbouillettes, on a accès à absolument rien du tout. » — Une citation de Georgette Proulx

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS n'a pas souhaité accorder d'entrevue à Radio-Canada dimanche, notamment pour préciser la procédure en cas de manque de civières. Par écrit, l'établissement indique qu'un suivi sera fait directement auprès du patient et qu'il est possible pour une personne qui n'est pas satisfaite des services et des soins reçus de communiquer avec le commissaire aux plaintes et à la qualité de services.

Le président du Comité des usagers du CHUS, Claude Lemoine, tentera de faire la lumière sur cet incident.

« Est -ce qu'on doit se rendre compte qu'un usager a besoin d'une civière. Je pense que la réponse c'est oui. […] Peut-être qu'on peut en récupérer une d'urgence, mais imaginez le scénario: si un employé part de l'urgence, monte au 10 e, qu'il revient avec la civière, la personne, probablement un préposé, n'est pas à son travail. C'est très complexe. » — Une citation de Claude Lemoine, ex-médecin et président du Comité des usagers du CHUS

D’après le reportage de Fanny Geoffrion