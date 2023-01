Le casse-tête des visas à l’approche du Nouvel An chinois

Cela fait plus de cinq mois qu’Olivier Brault attend le visa de visiteur de ses beaux-parents établis à Shanghai. Ceux-ci prévoyaient venir célébrer cette fête traditionnelle au Canada. Habituellement, le visa est émis en deux ou trois semaines, raconte-t-il.

J'ai essayé d'écrire au consulat à Shanghai, indique M. Brault. Ils m'ont répondu, mais ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider.

Après ça, j'ai écrit à l'Immigration. C'est juste qu'il n'y a pas vraiment de date d'assignation spécifique, poursuit-il. Il y a un site web avec un formulaire que j'ai rempli. Mais ça reste toujours sans réponse.

Le « super visa » pour parents et grands-parents permet aux voyageurs admissibles de visiter leur famille au Canada pendant une plus longue période qu’avec un visa de visiteur. Photo : Radio-Canada

Cette situation ne constitue malheureusement pas un cas isolé, fait remarquer Benjamin Brunot, un avocat spécialisé en immigration.

Souvent, on voit ce genre de situations où des gens attendent des mois, où il ne se passe rien parce qu'aucun agent n'a ouvert le dossier. Parfois, ça peut prendre des mois avant qu'ils reçoivent un accusé de réception, [signe] qu'un être humain a touché à la demande.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a récemment été épinglé pour des délais inhabituellement longs dans le traitement de certains dossiers. Et pour cause : perdus dans les limbes du système administratif, ils ont été attribués à des agents inactifs.

Contacté par Radio-Canada, IRCC n'a pas été en mesure de fournir de réponse sur les visas concernant les voyageurs chinois.

Un parcours du combattant

De leur côté, les services chinois de l'immigration ont annoncé la reprise progressive, à compter du 8 janvier, des délivrances de passeports à des fins de tourisme ou pour des visites d'amis à l'étranger . Les procédures étaient jusqu'à présent suspendues en raison de l'épidémie, ce qui a empêché certains Chinois de renouveler leur passeport.

Avec la levée des restrictions en Chine, le retour à la normalité est toutefois encore loin d'être acquis. Il faut comprendre que pour venir au Canada, c'est un peu comme le parcours du combattant , témoigne Winston Chan, membre du comité organisateur du Festival du Nouvel An lunaire à Montréal.

C'est décourageant pour plusieurs Canadiens d'origine chinoise ici parce que la pandémie a été très difficile , ajoute-t-il.

Face à une flambée des contaminations en Chine depuis l'abandon de la plupart des mesures sanitaires, au début de décembre, plusieurs pays ont resserré leurs exigences d’accueil des voyageurs en provenance de la Chine. Depuis le 5 janvier, le Canada exige auprès de tous les passagers aériens en provenance de Chine un test PCR négatif pour entrer sur son territoire.

La Chine enregistre une recrudescence du nombre de cas de contamination à la COVID-19 depuis l'abandon de plusieurs mesures sanitaires, au début de décembre. Photo : Getty Images / AFP / NOEL CELIS

La recrudescence du nombre de malades de la COVID-19 en Chine survient à quelques semaines du Nouvel An lunaire, lors duquel des millions de personnes voyageront pour retrouver leurs proches. À cette période, le prix des billets d’avion est souvent très élevé.

Si vous choisissez par exemple un vol entre Paris et Montréal, il existe plusieurs compagnies françaises et canadiennes qui le font à bas prix. Si on va vers la Chine, surtout avec les vols directs, il n’y pas beaucoup de compagnies , rappelle le professeur Mehran Ebrahimi, du Département de management et de technologie de l’UQAM.

Il faut compter payer entre 4000 et 5000 $ pour un tel voyage, précise Rui Liu, qui espérait que sa mère vienne l’aider en mars en vue de la naissance de son nouveau-né. Elle n'a toutefois pas pu trouver un billet d'avion abordable avant le mois de novembre.

D’après les informations de Gabrielle Proulx et de l'Agence France-Presse