Georges LeBlanc, vétéran acadien de la Deuxième Guerre mondiale, fête ses 100 ans

Famille et amis lui ont organisé une grande réception dimanche à Memramcook, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, pour le célébrer.

Pour ses 100 ans, Georges LeBlanc était bien entouré, dimanche à Memramcook. Photo : Radio-Canada

Bien entouré, le fêté était fort souriant. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de quoi de même , a dit Georges LeBlanc avec un grand sourire.

Georges LeBlanc a quitté le port d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 31 décembre 1943 avec le Régiment de la Chaudière, et a traversé l’Atlantique jusqu’en Grande-Bretagne.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Avec le Régiment de la Chaudière, le soldat Georges LeBlanc est parti pour la Deuxième Guerre mondiale en décembre 1943. Photo : Courtoisie de la famille de Georges LeBlanc

C’était une semaine avant ses 21 ans. Pour ne pas inquiéter Stella, la jeune femme qu’il comptait épouser, il lui avait dit qu’il s’en allait dans l’Ouest canadien pour un entraînement, alors qu’en fait, il allait prendre le bateau pour l’Europe en guerre.

Il a conté un mensonge à ma mère , raconte Rachel Cormier, la seule fille du couple, qui a eu six fils.

Il a été obligé de laisser ma mère. Ils étaient supposés se marier , explique-t-elle. Le capitaine lui a dit que c'était pas une bonne idée qu'il se marie avant d'aller en guerre. Il a été en guerre, puis là, il s'est marié après.

Le soldat LeBlanc a été déployé jusqu'à la toute fin du conflit, en 1945, et il est revenu auprès de celle qui ne l’a plus quitté, jusqu’à son décès il y a deux ans.

Stella et Georges LeBlanc Photo : Courtoisie de la famille

Georges LeBlanc n’a jamais aimé évoquer ses souvenirs de la guerre, souligne sa fille. Quand il était plus jeune, il n'en parlait pas. Rien que les dernières années qu'il en parlait plus, mais pas beaucoup. Je pense que ça lui faisait de quoi , dit-elle.

On a été chanceux , a dit le centenaire, toujours réservé à ce sujet, dimanche. Quand j'ai arrivé à la guerre, c'était presque fini! On a été un autre boutte, puis ils l'ont callé off.

Une fête d'anniversaire a eu lieu dimanche à Memramcook pour les 100 ans de Georges LeBlanc. Photo : Radio-Canada

En fait, M. LeBlanc a pris part à plusieurs combats en Europe en 1944 et au printemps 1945. Avec les Alliés, il se préparait d’ailleurs à un assaut contre Hambourg, lorsque les Allemands ont finalement capitulé.

C'est un personnage historique. Il est spécial pour tout le monde de Memramcook , a raconté dimanche Étienne Gaudet, un ancien combattant et retraité des Forces armées canadiennes qui est porte-parole de l’association des vétérans de Memramcook.

« C'est un homme ordinaire qui a accompli des choses extraordinaires. C'est merveilleux qu'il soit encore là aujourd'hui pour qu'on lui dise merci. » — Une citation de Etienne Gaudet, retraité des Forces armées canadiennes

Georges LeBlanc fête ses 100 ans à Memramcook, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

L'exemple de Georges, c'est aussi pour nous un moyen de comprendre l'énorme sacrifice de ceux qui ne sont pas revenus de la guerre , dit Etienne Gaudet.

On voit Georges avec 135 descendants et on pense au Cénotaphe à Memramcook. On a 38 noms sur le Cénothape. C'est 38 personnes qui n'ont pas été capables d'avoir 135 descendants. C'est là qu'on voit l'ampleur du sacrifice de ces gens-là.

Il y a au moins trois Acadiens qui ont combattu durant la Seconde Guerre mondiale et sont toujours parmi nous, dit Etienne Gaudet.

Roméo LeBlanc, aussi de Memramcook, a eu 99 ans en novembre dernier; et le Néo-Brunswickois Edgar Doiron, qui vit au Québec, aura 101 ans en février.

Etienne Gaudet dit que c’est un devoir de les honorer et de les célébrer pendant que nous en avons la chance.

Le vétéran Alphonse Vautour, un Acadien qui a participé au débarquement de Normandie, est décédé l'an dernier à l'âge de 102 ans. On le voit ici fêtant ses 100 ans en octobre 2019. Photo : Radio-Canada / Yan Bonnell

L’an dernier, l’Acadie a perdu le vétéran Alexandre Mallet, 100 ans, de Haut-Shippagan.

Alphonse Vautour, vétéran originaire de Petit-Cap et résident de Shediac, s’est éteint à l’âge de 102 ans.

Livin Savoie, de Pointe-Canot, est disparu à l’âge de 98 ans et, le mois dernier, Arthur Haché, qui a pris part au débarquement de Normandie, est décédé à Caraquet, lui aussi à 98 ans.

On est tous simplement choyés, encore une fois, que Georges soit là avec nous, à 100 ans , dit Etienne Gaudet.