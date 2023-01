Un nouveau groupe à Vancouver aide à rester sobre

Un objectif : rester sobre.

J'espère pour toujours , lance en riant Tamara Robertson, l’une des participantes, lorsqu’on lui demande combien de temps elle souhaite ne pas consommer d’alcool.

Au début de la nouvelle année, j'ai décidé d'abandonner l'alcool et j'avais besoin de trouver des amis à Vancouver qui ne buvaient pas non plus et qui voulaient sortir et faire des activités amusantes sans alcool , poursuit-elle.

Tamara Roberston ajoute avoir l’impression qu’il y a peu d’espaces à Vancouver qui ne soient pas dans un cadre clinique ou dans un cadre thérapeutique et dédiés à soutenir les personnes en quête de sobriété. Elle voit en Sober Babes Vancouver sa meilleure chance de rester sans boire d’alcool.

C'est ma meilleure chance de toute façon et il faut qu'il y ait plus de groupes de ce type et d'espaces inclusifs pour les personnes sobres .

Répondre à un besoin

C'est en 2022 que Mic Deane et Zelika Brown ont cofondé Sober Babes Vancouver.

Un groupe de sobriété au sein duquel sont organisés des événements et des rencontres pour les femmes, les personnes non binaires et les membres de la communauté LGBTQ+ qui veulent moins boire ou simplement se faire de nouveaux amis.

Je ne vais pas aux Alcooliques anonymes parce que je ne suis pas alcoolique. J'avais l'impression que ce n'était pas le bon endroit pour moi. Et j'étais vraiment choquée qu'il n'y ait pas d'espace à Vancouver pour les gens comme moi , explique Mic Deane. Il est difficile de devenir sobre sans une communauté autour de vous et sans une communauté qui vous ressemble.

Elle croit qu'il peut parfois être difficile pour les gens de proposer des activités qui n'impliquent pas d'alcool. Le groupe Sober Babes Vancouver vient donc répondre aux besoins des personnes qui souhaitent avoir une vie sociale et effectuer des activités sans nécessairement consommer de l’alcool.

Depuis, le groupe a organisé des pique-niques, des soirées cinéma et peinture, et réunit jusqu'à 100 personnes pour des spectacles de drag queen.

J'ai l'impression que nos événements vont aider les gens .

Les avantages de s'abstenir

Adam Sherk, un scientifique de l'Institut canadien de recherche sur l'usage de substances de l'Université de Victoria, affirme que le janvier sobre peut inciter les gens à réfléchir à leur relation avec l'alcool.

« C'est quelque chose qui est tellement normalisé dans notre société. C'est une drogue festive de choix, et tant de gens en sont des utilisateurs. Mais d’un autre côté, cela cause beaucoup de tort. » — Une citation de Adam Sherk, scientifique, Université de Victoria

Adam Sherk dit qu'il y a de nombreux avantages physiques à s'abstenir d'alcool, y compris un meilleur sommeil, une perte de poids et moins de consommation d'alcool toute l'année.

Il souligne des recherches de l'Université du Sussex au Royaume-Uni qui révèlent que 7 personnes sur 10 continuent à boire moins de l'alcool six mois après le janvier sobre.

Peut-être plus important encore, dit-il, boire moins est une bonne chose, car l'alcool peut causer le cancer, selon le Centre international de recherche sur le cancer.

L'organisme a classé l'alcool dans la catégorie cancérigène de groupe 1 depuis des décennies, au même titre que le tabac et l'amiante. C'est aussi l'une des principales causes de cancer évitable après le tabagisme et l'obésité.

Peu d'entre nous veulent développer un cancer au cours de leur vie, dit Adam Sherk. C'est donc une bonne motivation pour boire un peu moins .

Avec des informations de Yasmine Ghana et Sohrab Sandhu