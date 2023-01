Une pénurie de médicaments contre les maladies respiratoires dans les pharmacies

Les médicaments contre la toux, la grippe et le rhume sont devenus rares sur les étalages des pharmacies de la Mauricie. Dans certains magasins, on limite même le nombre de produits par client.

La situation est plutôt paradoxale alors que dans les deux dernières années, les pharmacies avaient de la difficulté à écouler leurs marchandises.

La pharmacienne-propriétaire d’un Uniprix, Julie Houle, confie qu’il faut devenir inventif pour soigner les gens malades.

On n’est pas capables de rien se procurer. On reçoit ça à coup de 5-6 boîtes une fois de temps en temps. Ça dure 24 heures sur nos tablettes et c’est déjà vide , témoigne-t-elle.

L'Association québécoise des distributeurs explique que la demande nettement plus forte pour ces médicaments est la cause de la pénurie cette année. La demande a doublé, atteignant ainsi des niveaux records.

De leur côté, les fabricants disent avoir augmenté leur production, mais en vain, l’offre ne suffit plus à combler la demande.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger