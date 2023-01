Pénurie de main-d’oeuvre : une situation de plus en plus difficile pour les entrepreneurs

Trouver des employés est de plus en plus difficile pour plusieurs entrepreneurs dans la région, qui doivent souvent combler eux-mêmes les quarts de travail vacants en raison de la pénurie de main-d'oeuvre.

Lors du troisième trimestre de 2022, il y avait plus de 6300 postes vacants au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une augmentation de 620 postes comparativement à pareille date l’an dernier, selon les données de Statistique Canada publiées à la fin de l'année.

Les derniers chiffres de l'institut fédéral sont peu encourageants pour les entrepreneurs de la région.

Le propriétaire du Cora Déjeuners de Chicoutimi, Sylvain Saint-Pierre, a par exemple passé son samedi matin aux fourneaux de la cuisine de son restaurant en raison du manque de personnel.

L'intérieur du restaurant Cora Déjeuners à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Depuis la fin de la pandémie, nous avons des difficultés à recruter, nous affichons nos postes sur toutes les plateformes et même à la radio. Nous ne recevons pas de CV. Nous avons besoin d’au moins quatre à cinq employés supplémentaires pour la cuisine et la gestion. Je suis à la cuisine à l’occasion quand on en a besoin. La cuisine, c’est rendu que j’aime ça, puisque ça me permet de connaître tout , explique-t-il.

Pour d'autres entrepreneurs, la pénurie de main-d'œuvre et le plein emploi ont grandement changé la relation employeur-employé. C’est le cas de Félix Deschênes Morin et de Marie-Claude Lavoie, qui possèdent les salles de jeux d’évasion Escaparium au Saguenay et à Alma.

Sans généraliser, les jeunes savent qu’ils peuvent avoir du travail partout. C’est rendu que c’est nous qui devons nous plier aux exigences des employés. L’année dernière, pour les disponibilités durant le temps des Fêtes, des gens nous ont signalé qu'ils partaient deux semaines et nous n’avons eu d’autres choix que de leur accorder les congés, sinon ils auraient démissionné , confie Marie-Claude Lavoie.

Félix Deschênes Morin et Marie-Claude Lavoie sont copropriétaires d'Escaparium Saguenay. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Où est la main-d'œuvre?

Les pistes de solutions sont nombreuses, mais pour certains restaurateurs, les programmes d’aide financière du gouvernement fédéral au plus fort de la pandémie n’ont pas aidé la situation.

« Je ne sais pas où est la main-d'œuvre, mais je pense que la Prestation canadienne d'urgence [PCU] n’a pas aidé. » — Une citation de Sylvain Saint-Pierre, propriétaire du Cora Déjeuners de Chicoutimi

La problématique de main-d'œuvre ne tombe toutefois pas du ciel pour le directeur des ressources humaines du Groupe D Resto, une entreprise qui compte une vingtaine d'adresses dans la région. Celui-ci souligne que la pénurie est annoncée depuis plusieurs années par des spécialistes.

Le problème est démographique, c'est prévu par les démographes depuis 20 ans. Ce n’est pas compliqué, il y a plus de gens qui partent, qu'il n'en arrive sur le marché de l'emploi , précise-t-il.

Aucun signe ne semble démontrer que la situation changera au courant de la prochaine année. Les entrepreneurs devront donc se tourner vers de nouvelles solutions. D'ailleurs, M. Boily estime que d'ici ce printemps ,10 % des employés du Groupe seront issus de l'immigration.