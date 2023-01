La direction des Jardins de Métis prend acte de sa vulnérabilité climatique

La tempête du 23 décembre, avec ses vents de plus de 100 kilomètres à l’heure, a eu raison de 150 arbres selon la direction des lieux, dont une quarantaine d’épinettes centenaires.

Ça fait 29 ans bientôt que je suis [aux Jardins] et je n’ai jamais vu autant de dégâts causés par un événement météorologique comme ça , déclare le directeur des Jardins de Métis, Alexander Reford.

Il soutient par ailleurs que cette tempête a fait bien plus de dégâts que lors des grandes marées de 2010.

« On est peut-être plus fragile qu’on le pense. On est sensible au fait que notre climat change et qu’on doit s’adapter. »