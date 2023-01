Peu de pistes de ski ouvertes sur les montagnes de l’Est-du-Québec

Les conditions météorologiques ralentissent le début de saison sur les montagnes de ski dans l’Est-du-Québec. Seulement quelques pistes sont ouvertes et certaines stations sont carrément fermées.

Au Parc du Mont-Saint-Mathieu, au Bas-Saint-Laurent, la moitié des pistes sont ouvertes, mais seuls deux sous-bois peuvent accueillir des skieurs, faute de neige.

On a vraiment eu des redoux qui ont fait fondre en totalité la neige qu'on avait accumulée au sol, explique la directrice du Parc, Annie Couture. Ça a été vraiment un début de saison hors-norme.

Dans tout l’Est-du-Québec, seul le Mont-Comi est entièrement ouvert aux skieurs. Le Club de ski du Mont Biencourt, au Bas-Saint-Laurent, et le Mont-Castor, en Gaspésie, ne peuvent carrément pas ouvrir leurs portes.

Le coordonnateur des opérations au Centre de ski du Mont-Castor confirme envisager de plus en plus l'installation de canons à neige pour ne plus risquer de compromettre les saisons à venir.

S’ajoutent à la météo plus chaude les grands vents du réveillon de Noël qui ont causé leur lot de dommages. Il persiste un risque pour la sécurité des skieurs dans de nombreuses pentes boisées.

Dans la même tempête où il y a eu ces chutes d'arbres, on a reçu quand même 20 mm de pluie qui a endommagé le couvert neigeux des sous-bois , explique le directeur général du Parc régional Val-d’Irène, Manuel Cantin.

Le recrutement de main-d'œuvre n'est toutefois pas un enjeu majeur cette année pour les centres de ski. Tous s'accordent cependant pour que de la neige tombe suffisamment sur la région pour que les opérations puissent reprendre à plein régime.

Avec les informations de Perrine Bullant