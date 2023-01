Récupérer des branches de sapins pour en faire de l’huile essentielle

Les participants étaient invités à apporter leurs branches de sapin pour découvrir le procédé de fabrication des huiles essentielles.

Le directeur général d’Alchemia, Benoit Roger, souhaitait trouver une alternative, alors qu’il voyait des sapins de Noël s'accumuler sur le bord des trottoirs après le jour de l'An.

Puisqu'il travaillait pour une distillerie, l'idée de transformer ces arbres pour en extraire l'huile essentielle lui est venue naturellement.

« On a tendance à prendre les ressources, en l'occurrence le sapin, on le coupe, on le met dans sa maison et puis au 1er janvier, on va le mettre sur le trottoir. Dans cette attitude face à la ressource, à l'environnement, je trouve qu'il y a quelque chose d'un poil dissonant. Donc l'idée c'était vraiment quelque part de l'honorer et de l'utiliser jusqu'au bout. » — Une citation de Benoit Roger, directeur général d’Alchemia

En tout, le processus pour faire des huiles essentielles de sapin prend environ 5 heures. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

L’entreprise proposait cette activité pour une sixième année. Cette année, le laboratoire d'Alchemia de Chicoutimi a ouvert ses portes à la population. Une dizaine de personnes ont donné les branches de leur arbre de Noël.

Lors du procédé, les retailles des branches de sapin sont entassées dans l'alambic et l'eau est chauffée afin d’en extraire l'huile essentielle. Le processus d’extraction prend cinq heures.

L'eau va se transformer en vapeur, va traverser la plante et elle va entraîner les composés odorants, ce qu'on sent quand on brise une branche de sapin, au niveau du condenseur pour être recondensée. On va voir une recondensation de l'eau, qui va devenir de l'hydrolat, de toutes les molécules issues du sapin, donc on va avoir les huiles essentielles , a expliqué M. Roger.

Benoit Roger est le directeur général d'Alchemia. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Ces huiles essentielles ont plusieurs vertus thérapeutiques, mentionne M. Roger.

Les conifères, ça va être des huiles stimulantes, des huiles intéressantes pour les voies respiratoires. Après, celles-ci, on s'entend que c'est un contexte un peu particulier, elles viennent de toutes sortes d'endroits, ce sont des sapins de culture , a précisé Benoit Roger.

