La C.-B. encourage l’immigration hors du Grand Vancouver, suscitant des réactions mitigées

Dans le cadre du Programme des candidats des provinces (PCP), tout immigrant qui a travaillé à l'extérieur du district régional de Metro Vancouver peut réclamer des points supplémentaires pour sa demande de résidence permanente s'il a une offre d'emploi admissible dans cette région.

Un peu plus de 14 400 personnes ont été admises dans la province dans le cadre du PCP de 2019 à 2021. Les données du recensement montrent que près de 78 % des immigrants en Colombie-Britannique ont élu domicile dans le Grand Vancouver de 2016 à 2021.

Le 16 novembre, un changement a été apporté au programme de résidence permanente de la province, et le département du programme d'immigration a commencé à inviter des travailleurs étrangers pour faire croître l'économie de la province.

Un consultant en immigration basé à Abbotsford, Parwinder Singh, affirme que le nouveau système pourrait rapporter aux immigrants jusqu'à 25 points supplémentaires dans leur candidature au PCP , alors qu’il en faut 200 pour être qualifié.

Des liens déjà créés dans le Grand Vancouver

Certains nouveaux arrivants expliquent qu'il est difficile de trouver des emplois bien rémunérés en dehors de la région la plus peuplée de la Colombie-Britannique.

Gurveer Singh, 24 ans et originaire du Pendjab en Inde, attend depuis plus de deux ans la résidence permanente. Il assure que certains consultants en immigration lui ont conseillé de déménager dans l’Intérieur pour être qualifié plus facilement.

Je vis à Surrey depuis environ cinq ans. J'ai noué des liens dans cette région [...] Maintenant, il n'est pas possible pour moi de déménager dans un autre endroit juste pour obtenir ma résidence permanente.

Pourtant, le jeune homme s’est rendu à Hope pour évaluer s'il y a des occasions dans son domaine, la production de musique numérique. Dans la région de Vancouver, les gens partagent des chambres pour pouvoir payer le loyer, mais quand je suis allé à Hope, j'ai senti que le logement était [encore] très cher [et] je n'ai trouvé que des emplois au salaire minimum.

Gurveer Singh a également tenté de trouver des occasions d’emploi à Victoria, Kamloops et Kelowna.

Gurveer Singh, qui vit à Surrey depuis plus de cinq ans, affirme que le nouveau programme ne profitera pas aux nouveaux arrivants comme lui qui ont déjà établi des liens dans le Grand Vancouver. Photo : Fournie par Jashan Deol Photo

Une autre voie : Entrée express

Historiquement, les immigrants sont attirés par les grands centres urbains, mais leurs compétences et leurs talents sont nécessaires dans toutes les régions de la province , assure dans une déclaration un porte-parole du ministère provincial des Affaires municipales.

De son côté, la directrice générale de SUCCESS, un organisme de soutien aux immigrants, Queenie Choo, pense qu'il est impératif que de nouveaux emplois dans des industries comme la santé et la technologie soient disponibles dans les petites villes de la province pour attirer des immigrants.

Un consultant en éducation basé à Jalandhar en Inde, Gurpreet Bawa, juge que les changements du PCP pourraient amener des étudiants à choisir d'autres provinces. Un rapport de 2017 estimait qu'un quart des étudiants internationaux au Canada se trouvaient en Colombie-Britannique.

Un consultant en immigration basé à Surrey, Raghbir Singh Bharowal, suggère quant à lui que les immigrants vivant actuellement dans le Grand Vancouver devraient également se tourner vers d'autres voies pour obtenir la résidence permanente, telle que le programme fédéral Entrée express.

Un autre projet fédéral, le Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord, tente d'attirer de nouveaux arrivants dans 11 petites communautés au Canada, dont deux en Colombie-Britannique.

Avec les informations de Sarbmeet Singh et Akshay Kulkarni