Les trains Go fermeront leurs portes une minute avant l’heure de départ

Tous les trains Go de l’opérateur Go Transit fermeront leurs portes aux passagers une minute avant l'heure de départ à partir de lundi, selon l’exploitant Metrolinx.

Ce changement veut aider les trains à quitter la gare à l’heure et à arriver à temps au prochain arrêt, indique un communiqué de l'agence provinciale de transport en commun.

Nous avons communiqué cela aux clients à partir du 2 janvier , précise le communiqué, soulignant que Go Transit sera attentif aux commentaires des usagers.

Metrolinx affirme avoir alerté les passagers par le biais de son système de sonorisation, de panneaux numériques dans les gares, des alertes On the GO de GO Transit et des annonces à bord des trains.

Sur Twitter, GO Transit a déclaré que les plates-formes sans rampes d'accessibilité fermeront en premier, suivies des plates-formes accessibles.

Metrolinx assure par ailleurs que le changement n'aura pas d'incidence sur le service UP Express ou celui de Go bus.

Avec les informations de CBC