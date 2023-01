L’Université des Premières Nations discutera de son projet de campus à Prince Albert lundi

L'Université des Premières Nations du Canada espère notamment parvenir à un accord sur un transfert de terrain qui lui permettra de mettre en œuvre son projet.

L’établissement d'enseignement souhaite acheter cinq acres du terrain pour un coût nominal de 1 $.

Le terrain est adjacent à la 10e Avenue Ouest et à la 28e Rue Ouest.

En 2021, le conseil municipal de Prince Albert avait approuvé une demande similaire visant à vendre cinq acres de terrain immédiatement à l'est de la Polytechnique de la Saskatchewan. L’objectif était de permettre à l’Université des Premières Nations de faire une demande de financement auprès du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) d'Infrastructure Canada.

Toutefois, cette demande n'a pas été acceptée. L'Université s’est alors tournée vers le nouvel emplacement proposé.

Pour l’instant, le campus de l'Université des Premières Nations se trouve dans un espace loué au 1301 Central Avenue à Prince Albert, et il connaît une croissance rapide, selon les responsables de l’Université.

Le campus offre des programmes en santé autochtone, en travail social autochtone, en éducation autochtone, en langues autochtones, en études autochtones et en commerce autochtone.

En plus des besoins habituels d'une université comme les salles de classe et les studios, le nouveau campus comprendrait une garderie, des espaces pour les aînés et les gardiens du savoir, ainsi qu'un espace cérémoniel.

L’Université indique que sa proposition porte sur un bâtiment de deux étages comprenant un plan de transition vers l'énergie renouvelable sur place à l'avenir.

Selon l’Université, le projet profitera aux communautés et aux entreprises autochtones et non autochtones du nord de la Saskatchewan.

Comme le projet de campus dépend du financement fédéral, aucun calendrier n'a encore été soumis au conseil municipal.

Si le conseil municipal approuve la demande, l’Université soumettra à nouveau une demande au Programme fédéral pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).