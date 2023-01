Une application mobile soulage le quotidien d’aînés éloignés de leurs proches

Tuktu, qui est également une plateforme en ligne  (Nouvelle fenêtre) (en anglais), met en relation toute personne ayant besoin d’une aide à domicile avec des personnes de votre quartier qui peuvent vous aider à accomplir certaines tâches quotidiennes.

Elle peuvent aussi vous tenir compagnie ou promener votre chien.

Ces personnes font l’objet d’une vérification d’antécédents criminels et sont examinées pour s’assurer qu’elles peuvent répondre aux besoins personnels et psychologiques de personnes âgées. Il faut aussi s’assurer que des informations confidentielles peuvent leur être confiées.

Ces personnes sont payées de 25 à 30 $ l’heure, mais leurs tarifs peuvent augmenter si elles doivent effectuer des déplacements sur de longues distances.

Certaines d'entre elles sont des étudiantes, d’anciens travailleurs sociaux ou simplement des femmes au foyer qui souhaitent gagner un peu d’argent.

On habite loin de nos familles et l'on a souvent du mal à aider nos proches, explique Komal Makkad qui a cofondé l’entreprise à Vancouver en 2022. On a voulu combler le fossé entre l'éloignement et ce que le système propose à l’heure actuelle.

Une personne peut venir chez vous vérifier que tout va bien, explique Hannah Tepoorten, responsable du service à la clientèle. Elle peut aussi vous amener à un rendez-vous.

De nombreux clients, dit-elle, sont des personnes qui éprouvent les premiers symptômes de démence et dont les proches n’ont pas le temps de s’occuper d’elles.

Bonnie Fay Moore, 71 ans, qui se sert d'un déambulateur, utilise Tuktu pour se faire livrer ses courses. Parfois, dit-elle, la personne reste un peu pour lui faire la conversation.

C’est un jeune homme merveilleux. Très gentil , dit-elle.

Komal Makkad, qui propose aussi ses services dans l’Okanagan et l’île de Vancouver, souhaite que l’entreprise Tuktu puisse s’étendre dans d’autres parties de la Colombie-Britannique.

L’idée étant que Tuktu puisse aider les gens à garder le contact : Plus vous interagissez avec les membres de votre communauté et plus vous combattez l’isolation sociale.

Jusqu’à présent, l’entreprise a plus de 300 clients et 130 personnes aidantes.

D'après les informations de Josh Grant