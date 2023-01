Face à l’islamophobie, des femmes musulmanes albertaines partagent leurs expériences

Ces derniers temps, plusieurs femmes de confession musulmane ont été victimes d'agressions verbales ou physiques dans les grands centres urbains albertains en raison de leur apparence, notamment à Edmonton et Calgary, affirment des dirigeants de la communauté.

Ces incidents sont devenus de plus en plus nombreux , affirme Duaa Azeem Choudhary, comme lorsqu’un jour elle a pris un autobus. À l’époque, elle n'avait que 17 ans. J'ai remarqué un groupe d'hommes blancs qui ne cessaient de se retourner et qui me regardaient de travers , raconte-t-elle.

Elle se souvient les avoir ignorés en espérant que la situation ne s'aggrave pas, mais après être descendus du bus, ils se sont arrêtés directement devant sa fenêtre. L'un d'eux a craché directement en direction de mon visage. C'était comme un moment de choc pour moi parce que je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça avant , déplore-t-elle.

« Je me suis sentie isolée [...] Il n'y avait pas de femmes voilées autour de moi. » — Une citation de Duaa Azeem Choudhary

Duaa Azeem Choudhary dit avoir constaté davantage de discrimination après avoir commencé à porter un hijab. Photo : Gracieuseté Duaa Azeem Choudhary.

Cela faisait deux mois que Duaa Azeem Choudhary avait mis un hijab pour la première fois. Avant cela, elle dit n’avoir jamais connu autant de racisme. Je pouvais certainement ressentir un léger changement, comme des interactions plus froides , dit-elle. Mais rien de tel n'était jamais arrivé, alors il m'a fallu un certain temps pour m’en remettre.

Des expériences communes, mais mal connues

Une chose semble commune pour les femmes portant le hijab en Alberta : l'expérience de la haine et des manifestations de discrimination. D’autres femmes de confession musulmane ont aussi été victimes d'agressions verbales et physiques à Edmonton et à Calgary en raison de leur apparence.

À Edmonton, après plusieurs attaques contre des femmes musulmanes, une organisation communautaire, Sisters Dialogue, a lancé un programme de jumelage pour les femmes musulmanes pour faire en sorte que les femmes se sentent en sécurité lorsqu'elles se promènent ou quand elles font des courses en ville.

Le programme Edmonton SafeWalk consiste à jumeler une femme musulmane avec une bénévole de l’organisme qui l'accompagne lors de ses sorties.

Zainab Khan est cheffe de projet au CPSG. Photo : Gracieuseté Zainab Khan.

Au parc Prince's Island à Calgary, une femme portant le hijab a été attaquée pour des raisons haineuses, indique Zainab Khan, responsable du projet Maskan du Canadian Pakistani Support Group (CPSG), qui veut aider les femmes musulmanes à faire face au harcèlement.

Après cet incident, Mme Khan admet que certaines personnes au sein de la communauté se sont interrogées si elles devaient autoriser leurs filles à porter le hijab. Devraient-elles perdre leur identité? , s’exclame Zainab Khan.

Un avenir plus tolérant

Pour pallier ce problème d’intolérance et de harcèlement, le CPSG organise des événements de sensibilisation et d’information. Une occasion d’échanger sur les préoccupations et les recommandations sur la lutte contre les crimes haineux et le racisme. Musulmans et non-musulmans se réunissent ainsi pour raconter leurs expériences et proposer des moyens d'éradiquer la haine.

« Il faut que nous soyons tous ensemble pour construire une Alberta inclusive et diverse. Et pour nous, il est important d'apprendre à connaître les différentes cultures et religions. » — Une citation de Zainab Khan, Canadian Pakistani Support Group

Selon la responsable du projet Maskan du Canadian Pakistani Support Group, Zainab Khan, les résultats des rencontres qu'elle organise sont envoyés au gouvernement provincial, qui s'en sert pour rationaliser les futurs programmes, financements et autres politiques pour les organisations communautaires. Photo : Radio-Canada / David Donnelly

L'organisatrice explique que ces rencontres font partie du plan d'action antiraciste établi par le gouvernement de l'Alberta pour guider la communauté.

Si ces crimes haineux se produisent à cause de fausses perceptions de notre religion, alors peut-être devons-nous parler de ce qu'est notre religion , indique Duaa Azeem Choudhary, qui a décidé de s’impliquer auprès du CPSG en tant que responsable de la jeunesse.

Elle espère que des événements comme celui-ci donneront aux femmes musulmanes portant le hijab les outils nécessaires pour faire face aux actes islamophobes. Elles doivent savoir comment réagir à ces crimes haineux. Que faire, comment rester en sécurité et comment se manifester si quelque chose leur arrive? , explique-t-elle.

Il s'agit de se connecter les uns aux autres et de diffuser un message de paix , conclut-elle.

Avec les informations de Omar Sherif et Jo Horwood