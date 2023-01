De nouveaux détails sur l’affaire Arlene Westervelt révélés dans un rapport

Les faits remontent à 2016. Arlene Westervelt, 56 ans, décède au cours d’une journée de canotage et de pique-nique sur les rives du lac Okanagan avec son mari, Lambertus Westervelt.

La GRC a d'abord cru que son décès était accidentel. Ensuite, des accusations de meurtre au deuxième degré ont été recommandées contre son époux à la suite de l'enquête de la GRC . Lambertus Westervelt a clamé son innocence jusqu’à ce que les accusations soient suspendues en 2020 à la suite de nouvelles informations dans l'affaire.

Les raisons de l'abandon des accusations, qui restent floues, n'ont cependant pas été relayées à la famille de la défunte, qui était préoccupée par le fait qu'il y ait une dissimulation [de faits] de la part de la GRC , selon le Bureau du commissaire aux plaintes contre la police.

Un cellulaire piraté, des aveux et une réprimande écrite

En 2022, un ancien sergent de la GRC , Brian Gateley a admis avoir eu une conduite déshonorante au cours de l’enquête. Selon le rapport du Bureau du commissaire aux plaintes contre la police, Brian Gateley et sa femme, une infirmière qui travaillait avec Arlene Westervelt, se sont rendus au domicile des Westervelt pour réconforter Lambertus Westervelt après le décès de son épouse.

Au cours de l'une de ces visites, M. Westervelt a mentionné que le téléphone de sa femme lui avait été rendu par la GRC et qu'il contenait des photos prises le jour de sa mort qu'il voulait pour les funérailles , peut-on lire dans le rapport.

Le rapport indique que M. Gateley a dit qu'il examinerait la possibilité de déverrouiller le téléphone à l'aide d'une machine dont dispose la GRC . M. Gateley a vérifié auprès des enquêteurs si cela était autorisé. À l'époque, la mort de sa femme était encore considérée comme un accident.

Après avoir confirmé qu'il n'y avait aucun problème à faire cela, les photos demandées ont été fournies à l’époux. Quelque temps plus tard, Mme Gateley a reçu un texto de M. Westervelt lui demandant si le sergent Gateley pouvait venir lui parler.

M. Gateley a accepté et, au cours d'une brève discussion initiale, M. Westervelt a indiqué qu'il n'avait pas été honnête avec la GRC au sujet des faits entourant le décès de sa femme , indique le rapport, sans toutefois donner plus de détails.

Le sergent Brian Gateley est photographié lors d'une conférence de presse en 2018. Il a admis au Bureau du commissaire aux plaintes contre la police de la Colombie-Britannique avoir eu une conduite déshonorante. Photo : CBC

Selon le Bureau du commissaire aux plaintes contre la police, M. Gateley a immédiatement pris la déclaration de M. Westervelt et a contacté les agents de la GRC , les informant de la déclaration et du fait qu'il avait aidé Westervelt à accéder au téléphone d'Arlene Westervelt.

Le juge à la retraite James Threlfall s'est prononcé sur les mesures disciplinaires imposées au sergent Brian Gateley. Bien que [Brian Gateley] a admis avoir eu une conduite déshonorante, les éléments du dossier suggèrent qu'il n'a pas délibérément contacté un témoin dans le cadre d'une enquête sur un homicide, en violation des ordres directs de ses supérieurs , peut-on lire dans le rapport de James Threlfall.

Ce dernier a décidé qu'au lieu d'une suspension d'un jour, M. Gateley sera sanctionné par une réprimande écrite pour sa conduite pendant que la GRC enquêtait sur la mort d’Arlene Westervelt.

La famille de la défunte demande un examen de l'enquête

Debbie Hennig, la sœur d’Arlene Westervelt, indique qu'elle ne croit pas que Brian Gateley ou la GRC soient honnêtes avec le public sur la façon dont ils ont géré l'enquête sur la mort de sa sœur.

Debbie Hennig, la sœur d'Arlene Westervelt, a toujours maintenu que les enquêteurs n'ont pas enquêté correctement sur la mort de sa sœur. Photo : CBC

Si ces preuves venaient à être jugées et révélaient toutes ces bavures et ces dissimulations, cela serait désastreux pour la confiance du public dans la police et le système judiciaire , allègue-t-elle. La seule chose à faire est d'aller vers une enquête, et une prise de responsabilité totale.

CBC/Radio-Canada a contacté le service des coroners pour savoir quand leur enquête sur la mort d'Arlene Westervelt se terminera. Debbie Hennig a intenté une poursuite civile contre M. Gateley qui est toujours devant les tribunaux.

Avec les informations de Akshay Kulkarni