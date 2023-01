Dernière soirée pour Son et Lumière La Motte avant une pause de 3 ans

Depuis le 1er décembre, 26 000 lumières dansent au rythme de 13 pièces musicales pour un total de 52 minutes.

Les gens qui se présentent sur place peuvent profiter du spectacle sans quitter leur véhicule.

Après 12 années de présentations, les concepteurs vont faire une pause de 3 ans pour effectuer des travaux chez eux.

Le coconcepteur Yanick Lacroix pense que des ajustements seront introduits au projet avant de revenir puisque selon lui, les gens apprécient l'événement.

Oui, vraiment Mission accomplie. On a encore beaucoup de bons commentaires. Les gens ont besoin de ça. On ne veut pas trop en parler, mais suite à la pandémie, on peut dire que les gens ont eu besoin de ça, même pendant la pandémie, vu que les gens restaient dans leur voiture et c'était possible de faire la présentation. Puis on voyait que les gens en avaient besoin. Puis même après les gens aiment cette féérie, les gens aiment les lumières brillantes, les gens aiment tout ce qui est la lumière de Noël, les gens en ont besoin. Donc, est-ce que c'est Mission accomplie ? Oui, absolument, c'est mission accomplie tant pour nous parce qu’on aime voir le spectacle à la maison que pour le nombre de visiteurs qui viennent. Puis nous, c'est ce qui nous fait plaisir , insiste Yanick Lacroix.

Yannick Lacroix et Caroline Dubé mettent de la lumière dans le temps des Fêtes des Abitbiens depuis 10 ans. Photo : Radio-Canada / Vanessa Limage

Les sommes d'argent amassées grâce aux dons des visiteurs seront redistribuées dans la communauté.

« Dans le fond, c'est pas nous qui donnons l'argent, on est une courroie de transmission pour les gens qui sont généreux pour la cause. » — Une citation de Yanick Lacroix

Depuis le début de la collecte, il y a 11 ans, environ 22 000 $ ont été distribués localement, en majorité au profit de la Fondation hospitalière d'Amos, pour l'unité de pédiatrie.