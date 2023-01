Des inquiétudes après la fermeture du poste de services médicaux d’urgence de Wawanesa

Cette fermeture était attendue depuis des années, selon le chef du conseil de la municipalité d'Oakland-Wawanesa, Dave Kreklewich.

C'est un sujet de discussion depuis longtemps […] Nous savions que cela allait arriver , explique Dave Kreklewich.

Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour le maintenir, mais c'est arrivé au point où […] il n'est plus possible de travailler.

En 2017, le gouvernement progressiste-conservateur du Manitoba a annoncé la transformation du système de services médicaux d'urgence de la province, ce qui inclurait la fermeture de plus d'une douzaine de postes à faible volume dans les zones rurales.

Le plan provincial prévoyait la construction de cinq nouvelles stations dotées de personnel paramédical à temps plein dans les communautés de Miniota, Cowan, Alonsa, Manigotogan et Eriksdale. Dans le même temps, les stations de Virden et Glenboro seraient améliorées , selon la province.

Nécessité d’un solide plan de recrutement

Selon le président de l’Association des professionnels de soins de santé du Manitoba, Jason Linklater, un modèle de dotation en personnel plus robuste est nécessaire.

Nous n'avons pas le nombre de travailleurs paramédicaux dont nous avons besoin pour servir les Manitobains , indique-t-il

Si la province ferme ces petites stations de SMU [ Services médicaux d’urgence], il faut augmenter le personnel et passer […] à un modèle plus robuste , insiste-t-il.

M. Linklater souligne que les efforts de recrutement et de rétention échouent, car les ambulanciers paramédicaux n'ont pas eu de nouveau contrat depuis plus de cinq ans.

Pour lui, en l’absence d’un contrat concurrentiel et des augmentations de salaire pour combler la disparité entre les travailleurs paramédicaux des régions rurales et ceux de Winnipeg, la situation ne fera qu'empirer, soutient-il.

Tout en reconnaissant l’importance des services médicaux d’urgence et le sacrifice que consentent les ambulanciers paramédicaux, le directeur des opérations des services médicaux d’urgence pour la zone Ouest à Soins communs, Callum Melvin insiste sur la difficulté de recrutement en milieu rural.

Selon lui, de nombreux professionnels qualifiés choisissent de travailler en milieu urbain.

D'autres stations ont également été fermées dans les régions rurales du Manitoba récemment, notamment à Birtle, Hamiota et McCreary, affirme M.Linklater.

M. Melvin explique que les localités de McCreary, Birtle et Hamiota ont historiquement connu des modèles de dotation, des rotations et des recrutements très difficiles et que les nombreuses tentatives pour trouver du personnel dans ces communautés n'ont pas eu beaucoup de succès.

Il mentionne que Soins communs travaille sur plusieurs initiatives pour augmenter le nombre de travailleurs paramédicaux en milieu rural.

L'espoir est qu'ils reviennent ensuite travailler dans leur communauté d'origine, qui est le Manitoba rural , souhaite M. Melvin.

Avec les informations de Chelsea Kemp