Un record de 3200 animaux adoptés à la SPA de Québec en 2022

Au total, 3200 animaux ont trouvé une famille. La très grande majorité des adoptions concerne les chats (81 %). Viennent ensuite les petits animaux (11 %) et les chiens (8 %).

À titre de comparaison, la SPA a fait 2625 adoptions en 2021.

C’est le plus grand nombre d’animaux adoptés à la SPA en près de 150 ans d’histoire. C’est un succès extraordinaire qui n’a été rendu possible que grâce au dévouement exceptionnel de nos employés , laisse tomber le directeur général de la SPA Québec, Félix Tremblay.

Un lapin en adoption à la SPA de Québec. Photo : Radio-Canada

Ce sont des gens passionnés et dévoués qui ont tellement à cœur la santé des animaux qu’il la font souvent passer avant leur propre bien-être. Nous sommes très chanceux d’avoir des employés de cette qualité, bien qu’il faille parfois les retenir pour éviter l’épuisement , ajoute-t-il.

Familles d'accueil et saturation

Plus de 1000 animaux ont d'abord été pris en charge par des familles d'accueil, ce qui a permis un nombre record d'adoptions, croit le directeur général.

Que ce soit pour des chatons non sevrés, un chien qui a besoin de convalescence après une chirurgie spéciale ou simplement un animal qui a besoin de prendre du poids, sans ces familles, plusieurs adoptions auraient été carrément impossibles. On leur doit un très sincère merci , ajoute Félix Tremblay.

Malgré ce nombre d'adoptions, la SPA de Québec réitère qu'elle atteint régulièrement la limite de sa capacité puisque le nombre d'animaux envoyés au refuge a considérablement augmenté au cours des dernières années.

Encore cette année, 100 % des animaux propices ont trouvé une famille à la SPA, mais il y a eu plusieurs journées, durant la saison forte, où on a approché le point de rupture , témoigne M. Tremblay. On jonglait avec l’épuisement professionnel, le bris de service et devoir envisager des euthanasies. On a réussi à trouver un équilibre précaire, mais il était grand temps que la saison basse commence. Nous devons tirer des leçons pour l’année qui commence .

La SPA dit avoir besoin de personnel, ce qui veut dire qu'elle devra augmenter sa masse salariale.

L'organisme est le refuge municipal de la Ville de Québec depuis 2019.