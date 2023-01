2,8 M$ payés par le Programme de soutien aux victimes d’une vaccination

Plus de 96 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées au Canada. Des experts de la santé notent que les risques associés à la contraction du COVID-19 dépassent de loin les risques de la vaccination, alors que le virus a tué plus de 49 000 personnes au pays.

Les réclamations sont approuvées lorsqu'un comité d'examen médical détermine un lien probable entre un vaccin récent autorisé par Santé Canada et une blessure grave et permanente .

Le programme couvre les Canadiens ayant reçu un vaccin au Canada à partir du 8 décembre 2020. Cela ne concerne pas les personnes vaccinées au Québec, où un programme provincial existe.

Des délais de traitement trop longs, selon des demandeurs

Ross Wightman, un habitant de Lake Country en Colombie-Britannique, a été l'un des premiers demandeurs approuvés par le programme. L'homme de 41 ans a été hospitalisé pour le syndrome de Guillain-Barré, une affection rare et parfois mortelle qui affecte le système nerveux, quelques jours seulement après sa première, et seule dose, d'un vaccin Oxford-AstraZeneca COVID-19.

Sans vouloir donner de nombre exact, Ross Wightman dit avoir reçu un montant proche du maximum autorisé de 284 000 dollars pour la douleur et la souffrance. Cela signifie que sa demande, approuvée en mai 2021, représente près de 10 % de l'argent total distribué par le programme jusqu'à présent.

L’homme se dit néanmoins frustré du temps pris pour étudier sa réclamation. Je sais que beaucoup de gens dans la communauté à qui j'ai parlé sont dans le même bateau et ont toujours des problèmes , dit-il. Certains sont rejetés pour des raisons diverses, et d'autres attendent simplement tout type de paiement ou de communication de la part du programme sur l'état de leur dossier.

Julian Scholefield, un habitant de Summerland, en Colombie-Britannique, critique également les délais de traitement du programme. Le père de deux enfants, âgé de 45 ans, utilise un fauteuil roulant pour se déplacer après s'être retrouvé paralysé de la taille aux pieds, dit-il, quelques jours après avoir reçu une deuxième dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 en juillet 2021.

Il a déposé sa réclamation en octobre 2021 et n’a pas reçu d’acceptation ou de rejet de sa demande.

On m'a affecté un travailleur social [du programme] en ​​décembre 2021, et j'ai envoyé tous mes reçus et examens médicaux [...] Et, depuis janvier 2022, je les ai relancés régulièrement et soit vous n'obtenez aucune réponse soit ils demandent [qu’on] attende.

Les dépenses d'adaptation s'accumulent pour certains

Julian Scholefield n'a pas pu reprendre son travail dans un domaine viticole. Dans le même temps, les dépenses pour adapter sa maison et son véhicule continuent de s'accumuler. Il dit avoir contacté plusieurs ordres de gouvernement pour obtenir des conseils sur la manière d'accélérer le processus. Soit je ne reçois absolument aucune réponse du gouvernement, soit je reçois simplement une lettre type disant merci pour votre inquiétude et bonne chance pour l'avenir.

Ross Wightman est soulagé que sa réclamation ait été acceptée, mais l’argent, dit-il, ne résoudra pas sa nouvelle réalité de vivre sans sensation dans les mains, les pieds et le bas des jambes; sans compter qu'il aura besoin de soins médicaux pour le restant de sa vie.

CBC/Radio-Canada a contacté le Programme de soutien aux victimes d’une vaccination, mais n'a pas reçu de réponse dans les délais de publication de cet article.

Avec les informations de Karin Larsen