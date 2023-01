L’équipe féminine de volleyball du Cégep de Jonquière en France

L'équipe a perdu ses deux premiers matchs face aux équipes d’Argenteuil et du club Tremblay. L'entraîneur- chef Daniel Dawson est tout de même très fier de la performance des joueuses.

Nous sommes très contents de voir que nos athlètes sont capables de rivaliser avec des équipes de très bon niveau qui ont beaucoup plus d’expérience. La structure de clubs en Europe fait qu’il n’y a pas de limite d’âge alors que nos joueuses ont au maximum 20 ans , écrit-il dans un échange courriel avec Radio-Canada.

Ces deux équipes françaises trônent au sommet du classement de leur ligue. Cette expérience à l’étranger est particulièrement enrichissante pour les joueuses.

« La tournée nous permet de jouer contre des équipes de haut niveau qui ont plus d’expérience et jouent un style de jeu différent. Les échanges sont plus soutenus ce qui nous permet de développer cette facette du jeu. »