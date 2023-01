À qui appartient l’île Rosier?

Le résident de Port-Cartier et membre de la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam Yoan Gagnon Lamarre a dénoncé en juillet sur les réseaux sociaux l’état de son campement sur l’île Rosier. ArcelorMittal a brûlé mon chalet , affirmait-il dans une vidéo publiée en ligne.

Le résident de Port-Cartier et membre de la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam, Yoan Gagnon Lamarre Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Pendant une période d’un peu plus d’un an, M. Gagnon Lamarre a discuté avec ArcelorMittal de conditions pour utiliser l’île afin de pratiquer des activités de chasse et pêche.

L’entreprise explique avoir tenté de trouver un terrain d’entente avec ce dernier.

ArcelorMittal précise qu’elle était disposée à permettre à Yoan Gagnon Lamarre d’accéder au campement tout en suivant des règles de sécurité très strictes , dont l’interdiction de circuler sur le terrain d’ArcelorMittal avec une arme à feu, d’établir une liste de personnes autorisées à accéder au complexe industriel pour se rendre au campement et plus encore.

M. Gagnon Lamarre n’a pas respecté ces règles de sécurité qui sont obligatoires et essentielles pour assurer la sécurité de lui-même et de nos travailleurs. Nous n’avons eu d’autre choix que de lui refuser dorénavant l’accès au campement situé sur notre propriété , indique par écrit la directrice des communications d'ArcelorMittal, Annie Paré.

La directrice des communications pour ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada, Annie Paré Photo : Gracieuseté d'Annie Paré

Qui est propriétaire de l'île?

Considérant être propriétaire des terres, la minière a envoyé un communiqué à ses employés en juillet afin de leur confirmer la destruction du campement.

Or, le gouvernement du Québec affirme aussi être propriétaire de l'île.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts indique que l’île Rosier est de domanialité publique sous son autorité .

L'île Rosier est située tout près de Port-Cartier. Photo : Radio-Canada / Thibaud Laroche

Selon nos recherches actuelles et les informations que nous avons, cette île appartient à l'État. Étant de terre ferme, elle est sous l’autorité du ministère des Ressources naturelles et des Forêts , a confirmé par écrit le ministère en décembre dernier.

Québec précise aussi que l’île n’a jamais fait l’objet d’aucun arpentage au primitif et qu’elle n’a jamais été cadastrée. La minière admet être surprise de la déclaration fournie par Québec à Radio-Canada.

La situation que vous nous décrivez nous étonne au plus haut point. Depuis 1971, soit l’année de l’acquisition de cette portion de nos terrains, il a toujours été considéré que l’ensemble des terrains et tout ce qui s’y trouve nous appartiennent, et ce, jusqu’au fleuve. Il en est ainsi depuis plus de 50 ans. L’interprétation semble [être] différente du côté du MRNF et nous sommes par conséquent à éclaircir la situation avec eux , explique Annie Paré.

Pour sa part, Yoan Gagnon Lamarre demande un dédommagement de la part d’ArcelorMittal.