Convention collective provisoire pour les ambulanciers et répartiteurs de la C.-B.

La Colombie-Britannique et ses ambulanciers paramédicaux et répartiteurs se sont accordés sur une convention collective provisoire avec l'aide d'un médiateur. Les détails seront publiés dans les semaines à venir une fois l'entente ratifiée.

La dernière convention collective a expiré le 1er avril 2022. Dans un communiqué conjoint publié samedi, la Health Employers Association of BC (HEABC) et la Ambulance Paramedics & Ambulance Dispatchers Association (APADBA) ont déclaré que les deux parties étaient parvenues à un accord avec l'aide du médiateur Vince Ready.

Les deux parties ont exprimé leur reconnaissance à M. Ready pour le ton respectueux de ces négociations qui ont permis de parvenir à un accord qui soutient les soins aux patients et répond aux priorités des deux parties et du ministère de la Santé , peut-on lire dans le communiqué.

Le syndicat représentant 4500 ambulanciers paramédicaux, répartiteurs et téléphonistes, Ambulance Paramedics of BC (APBC) qui est la section locale 873 du SCFP , a déclaré que l’entente intervient à un moment où les travailleurs ont du mal à faire face aux conditions de travail notamment à cause de plusieurs urgences telles que la pandémie de COVID-19 et la crise des surdoses.

Dans un communiqué, l' APBC explique avoir tiré la sonnette d'alarme sur la dotation en personnel et le recrutement depuis des années, tout en traversant certaines des périodes les plus difficiles des 50 dernières années. Le président de l' APBC , Troy Clifford, a déclaré que l'entente est un pas de géant vers la fourniture du niveau de soins approprié à nos patients à travers la Colombie-Britannique .

Le ministère de la Santé a déclaré dans un communiqué qu'il est très heureux d'apprendre que les deux parties sont parvenues à un accord de principe .

Avec les informations de Joel Ballard et Chad Pawson