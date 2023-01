La bibliothèque publique de Banff offre des trousses de détection du fentanyl

La bibliothèque publique de Banff, en Alberta, s’est associée à des réseaux de soins de santé primaires pour offrir des trousses de détection du fentanyl dans la vallée de la Bow à l’approche du réveillon du Nouvel An.

Si vous pensez au rôle traditionnel des bibliothèques, vous avez les usagers et un public qui veut savoir des choses, ainsi qu’une bibliothèque qui facilite l'acquisition de ces connaissances , détaille Jessia Arsenio, assistant à l’accessibilité et à l’inclusion pour la bibliothèque de Banff.

L’homme explique que les consommateurs veulent savoir la composition des drogues qu’ils prennent, mais que bien souvent ils n’ont juste pas les outils pour vérifier l’information. Avant de travailler à la bibliothèque, Jessia Arsenio vendait parfois des autocollants pour reverser les profits à des œuvres caritatives.

Il a également travaillé auprès de fêtards nocturnes, et de consommateurs de drogues, et leur a demandé comment il pourrait utiliser l’argent récolté avec la vente de ses autocollants. La plupart d’entre eux ne voulaient tout simplement pas prendre accidentellement du fentanyl , raconte-t-il.

Jessia Arsenio a piloté un programme de réduction des méfaits dans le cadre de son rôle à la bibliothèque publique de Banff pour fournir aux pharmacies et aux cliniques de la vallée de la Bow des trousses de détection du fentanyl gratuites avant le réveillon du Nouvel An. Photo : Fournie par Jessia Arsenio

Il a alors approché son employeur, la bibliothèque de Banff, espérant que des trousses puissent atténuer, à leur échelle, la crise des surdoses en Alberta.

Si la tendance se poursuit, le nombre de morts pourrait égaler ou légèrement dépasser celui de 2021, l’année la plus meurtrière en Alberta. Selon les données publiées jusqu'à présent par la province, il y a eu 976 décès à cause de drogues empoisonnées de janvier à août 2022, contre 969 au cours de la même période l'année précédente.

Le ministère s'interroge sur la légalité de la pratique

Jessia Arsenio ne souhaite pas promouvoir l’abstinence comme seule solution à cette crise, et veut réduire la stigmatisation. Il ne s'agit pas de moraliser [la question], il s'agit juste de fournir un outil. [...] Je distribue des casques, mais je ne dis pas aux gens de monter sur un vélo. En ce qui me concerne, les gens vont faire du vélo de toute façon.

L’initiative ne convainc pas tout le monde. Un porte-parole du ministère de la Santé mentale et des Dépendances, Colin Aitchison, dit avoir des inquiétudes quant à la responsabilité et à la légalité potentielle de la pratique. Il est important d'être clair sur le fait que toutes les drogues illicites doivent toujours être considérées comme dangereuses et potentiellement mortelles.

Pour Jessia Arsenio, même si une seule personne renonce à consommer, car la trousse détecte du fentanyl, le pari est gagné. Les trousses ont été disponibles avant le réveillon dans toutes les pharmacies et cliniques de Banff, ainsi que dans d’autres endroits à Lake Louise et Canmore. Jessia Arsenio aimerait également étendre le programme à Morley.

Mary Kapusta, porte-parole de la bibliothèque publique de Calgary, assure que « les bibliothèques réagissent depuis longtemps à la toxicomanie et la santé mentale [dans l’espace public] » et que cela n’est pas une nouvelle conversation .

Nous avons de la naloxone disponible dans certains endroits administrés par notre sécurité depuis quasiment cinq ans , dit-elle.

Avec les informations de Katy Anderson