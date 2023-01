La révision de la protection fédérale des lanceurs d’alerte critiquée, jugée redondante

La présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, a annoncé cette révision à la fin du mois de novembre.

Le directeur du Centre for Free Expression de l'Université métropolitaine de Toronto, James Turk, estime pour sa part que la révision témoigne en fait d'un manque de volonté de protéger les travailleurs qui font part de leurs préoccupations.

On pourrait penser que je serais enthousiaste à ce sujet, mais je suis vraiment troublé par ce que le gouvernement a annoncé , confie-t-il.

« [C'est] une indication qu'ils n'ont aucun engagement sérieux envers la réforme de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles. » — Une citation de James Turk, directeur du Centre for Free Expression de l'Université métropolitaine de Toronto

Il y a cinq ans, un examen statutaire a entendu des experts de tout le pays et a pris beaucoup de temps pour évaluer la Loi et faire des recommandations, poursuit M. Turk.

Ces recommandations ont été adoptées à l'unanimité par le comité parlementaire chargé d'examiner la Loi, mais n'ont jamais été promulguées.

M. Turk a ses doutes. Il ne croit pas vraiment que le nouvel examen aboutira à quelque chose.

Ils ont fait une évaluation cinglante de la Loi et ont proposé un nombre important de changements majeurs qui lui permettraient de faire ce qu'elle est censée faire , rapporte ce dernier, ajoutant que beaucoup de ces propositions originales sont encore pertinentes aujourd'hui.

Le nouveau groupe de travail, composé de neuf membres, commencera ses travaux en janvier et prendra de 12 à 18 mois avant de produire un rapport.

Le directeur des relations de travail nationales pour l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada et membre du groupe de travail, David Yazbeck, remarque qu'une différence cette fois-ci est que l'examen n'est pas statutaire.

L'examen de 2017 a été déclenché par une loi, alors que cet examen est volontaire. M. Yazbeck espère que cela signale une intention du gouvernement d'apporter les changements nécessaires.

Étant donné que la révision statutaire se limitait à l'examen de la Loi, la portée de la nouvelle révision pourrait être beaucoup plus large, anticipe-t-il.

En théorie, quelqu'un pourrait proposer une toute nouvelle loi , renchérit M. Yazbeck. Donc, en ce sens, il pourrait en résulter quelque chose de nouveau .

Beaucoup de temps

Selon le communiqué initial, le groupe tiendra compte à la fois des recommandations de 2017 et de la recherche et de l'expérience canadiennes et internationales .

Dans un communiqué, l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), qui représente près de 230 000 travailleurs, déclare que ce nouvel examen prendra beaucoup trop de temps pour régler les problèmes liés à la Loi et ne fera que reproduire le travail effectué il y a cinq ans .

L' AFPC a participé à l'examen de 2017 et a formulé plusieurs recommandations pour rendre la Loi plus robuste.

En 2017, le gouvernement actuel a publié un rapport sur les changements nécessaires au processus existant pour soutenir les travailleurs de la fonction publique qui dénoncent des actes répréhensibles , rappelle le président national de l' AFPC , Chris Aylward.

« Le rapport indiquait clairement que la Loi n'en faisait pas assez pour protéger les lanceurs d'alerte et recommandait déjà à l'époque des améliorations. Il est temps pour le gouvernement d'agir. » — Une citation de Chris Aylward, président national de l'AFPC

M. Turk et l' AFPC ont tous deux souligné que des recherches internationales récentes placent le Canada au bas de la liste des pays en ce qui concerne les protections accordées, tant en droit qu'en pratique, aux lanceurs d'alerte.

Selon une étude conjointe du Government Accountability Project et de l'Association internationale du barreau, il est inquiétant que la législation sur la protection des lanceurs d'alerte au Canada soit presque entièrement inactive .

Elle recommande que la législation prévoie des examens périodiques de l'efficacité des lois, tout en utilisant le Canada comme exemple d'un pays où cette protection est inscrite dans la législation, mais ignorée dans la pratique.

Seuls huit lanceurs d'alerte représentant six controverses ont été autorisés à porter des plaintes pour représailles devant le tribunal entre 2005 et janvier 2020, alors que 358 plaintes ont été soumises au bureau du commissaire à l'intégrité dans cette fenêtre , indique le rapport.

Comme le commissaire à l'intégrité doit approuver les demandes des lanceurs d'alerte pour entamer une procédure devant le tribunal, ce bilan minimal démontre que le commissaire agit comme un obstacle pour ceux qui cherchent à faire valoir leurs droits légaux , peut-on lire dans le rapport.

Selon M. Turk, les effets pratiques du manque de protection signifient que les problèmes qui ne sont pas signalés peuvent se transformer en crises , en prenant pour exemple les problèmes de rémunération de Phénix.

Le projet Phénix a été un désastre et a coûté des milliards de dollars au Canada , ne manque-t-il pas de rappeler.

Si nous avions eu une protection adéquate des lanceurs d'alerte, les gens auraient parlé de ce projet , croit celui-ci. Il aurait été arrêté dans son élan.