Le Musée d’Art lancera un projet destiné aux jeunes de 12 à 18 ans

Le ministère de la Culture et des Communications octroie une aide financière de 22 153 $ au Musée d’art de Rouyn-Noranda.

L'aide a été annoncée dans le cadre de son appel à projets en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans.

Dès l'automne prochain, le Musée d'art lancera son projet La sculpture numérique et l’impression 3D comme nouveaux médiums d’expression.

Il cible les jeunes de 6 quartiers ruraux de Rouyn-Noranda à savoir D’Alembert, Cloutier, Beaudry, Bellecombe, Destor, Cléricy et ainsi qu’à ceux fréquentant la Soupape.

En association avec l’Interlocal de jeunes de Rouyn-Noranda et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, le MA invite les jeunes à une activité en deux volets.

Les jeunes pourront au départ visiter le musée et le Laboratoire intersectoriel d’impression 3D de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Ce volet invite à l’exploration et à la découverture du monde artistique. Il présente les différents métiers du monde de l’art tout en créant des liens entre l’art et d’autres disciplines. L’objectif est de susciter la curiosité des participants, tout en les invitant à une réflexion sur leur avenir professionnel , indique un communiqué du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue.

Plus tard, les participants vont développer un projet de design ou une création artistique qui sera imprimé en 3D et exposé dans les locaux de jeunes de la MRC de Rouyn-Noranda et sur le site du Musée.