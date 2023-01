Quatre Iraniens condamnés à la prison pour avoir incité à la grève

C'est la première fois que la justice annonce des condamnations pour incitation à la grève lors des protestations déclenchées par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans décédée après son arrestation par la police des mœurs qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict du pays pour les femmes.

Le 5 décembre, des appels à une grève de trois jours ont été lancés par des militants sur les réseaux sociaux en soutien à la contestation.

Après cet appel, les quatre personnes ont été condamnées en première instance à la prison principalement pour avoir incité des chauffeurs à faire grève en décembre dans la province de Hormozgan (sud), a indiqué le chef de l'Autorité judiciaire de cette province, Mojtaba Ghahramani.

Un accusé a été condamné à dix ans de prison, un autre à cinq ans pour avoir également formé un groupe dans le but de troubler la sécurité et deux autres à un an de prison et à payer des dommages pour avoir brisé les vitres des camions , a-t-il ajouté, cité par l'organe de la justice Mizan Online.

Aucun des prévenus n'est chauffeur et ils n'ont aucun rapport avec le secteur du transport , a-t-il affirmé.

Les quatre Iraniens, dont l'identité n'a pas été précisée, peuvent faire appel.

Selon l'agence de presse Ilna, proche des milieux ouvriers, M. Ghahramani avait fait état de l'échec des appels à la grève des chauffeurs des camions lancés par des éléments hostiles à la République islamique d'Iran .

Ces derniers mois, les militants ont appelé à plusieurs reprises à la grève.

Les responsables iraniens qualifient généralement les protestations d' émeutes encouragées par des pays et organisations hostiles.

Quatre Iraniens ont été exécutés pour des attaques contre les forces de sécurité durant les manifestations.