Dernier rassemblement pour Équipe NB avant le début des Jeux du Canada

200 athlètes d'Équipe Nouveau-Brunswick étaient rassemblés samedi à Fredericton en vue de l'événement qui démarre dans 40 jours.

Pour certains athlètes, c’était une occasion de rencontrer leurs coéquipiers. Ça donne une occasion d’accueillir toute l’équipe ensemble parce qu’une fois qu’on se rend aux Jeux, c’est une semaine une équipe puis l’autre groupe arrive , explique Nicole Smith, cheffe de mission Équipe Nouveau-Brunswick.

Nicole Smith, cheffe de mission Équipe Nouveau-Brunswick, se prépare aux Jeux du Canada qui démarrent dans 40 jours. Photo : Radio-Canada

Pour d'autre, c'est l'occasion de forger un esprit d'équipe qui sera utile pendant la compétition. Dans le judo, un sport individuel, l’aspect d’équipe du sport mais aussi de la province, c’est vraiment un des bons points forts , explique Samuel Nadeau, entraîneur de l'équipe de judo Nouveau-Brunswick.

Viser la première place

Et les athlètes sont impatients. Je suis vraiment fière de la province. On est venus à la présentation tantôt et c’est vrai qu’on a pas mal de cœur et je pense que ça va se montrer aux Jeux , s'enthousiasme Mahée Savoie, membre de l’équipe de judo.

Mahée Savoie vise l'or aux prochains Jeux du Canda qui débutent dans 40 jours. Photo : Radio-Canada

Pour la jeune femme, qui en sera à sa deuxième participation aux Jeux du Canada, l’objectif à l'Île-du-Prince-Édouard est bien simple.

« Je vise la première place. Le haut du podium, c’est ça qu’on vise. Je connais mes adversaires du Québec et de l’Alberta puis on est comme les trois qui sont dans la compétition dure pour la première place. » — Une citation de Mahée Savoie, membre de l'équipe de judo

Le hockeyeur Zack Michaud a hâte de jouer avec certains adversaires habituels qui seront coéquipiers le temps de la compétition. C’est vraiment différent. Ça fait une coupe d’années qu’on se connaît, qu’on joue tous les uns contre les autres mais on a vraiment un bon ensemble et je pense que ça va bien aller.

Jacob LeBlanc fait partie de l'équipe de karaté, sport qui fait son entrée aux Jeux du Canada cette année. Photo : Radio-Canada

Certains sports feront leur entrée aux Jeux cette année. C’est le cas de la boxe féminine et du karaté. Je suis vraiment fier de pouvoir présenter toute la province pour mon sport. On est juste cinq so c’est une grosse affaire! , se réjouit Jacob LeBlanc, membre de l'équipe de karaté.

À 42 jours du début des Jeux, l’heure est aux derniers préparatifs pour les équipes mais aussi pour les entraîneurs, ont hâte que cette compétition à grande échelle démarre. La cérémonie d’ouverture des Jeux aura lieu le 19 février à Charlottetown.

D’après un reportage de Félix Arseneault