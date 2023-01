Des frais imposés par Le Valinouët aux skieurs délinquants qui doivent être secourus

Les skieurs qui doivent être secourus dans une piste de ski fermée ou un secteur hors piste non patrouillé à la station de ski Le Valinouët, à Saint-David-de-Falardeau, sont maintenant obligés de payer des frais de 250 à 500 $.

La station de ski a décidé de pénaliser les skieurs qui ne respectent pas les règles, puisque ces interventions dans des zones fermées obligent les patrouilleurs bénévoles à délaisser les pistes ouvertes le temps de l’intervention.

Le chef de patrouille de l’équipe de premiers soins de la station de ski, Michel Boily, indique que quelques interventions dans des pistes fermées ou des secteurs hors piste non patrouillés doivent être effectuées chaque année.

On est une équipe de patrouille bénévole pour desservir des clients qui utilisent les pistes qui sont ouvertes à la station. Si on a besoin de trois, quatre patrouilleurs pour aller dans une piste fermée ou dans un sous-bois, ou peu importe, durant ce temps-là, on n’est pas disponibles pour aller aider les autres clients , a-t-il expliqué, en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Michel Boily est chef de patrouille de l’équipe de premiers soins à la station de ski Le Valinouët, à Saint-David-de-Falardeau. Photo : Radio-Canada

Des frais variant entre 250 à 500 $ doivent maintenant être payés par chaque skieur secouru dans ces zones.

Ces interventions exposent également les patrouilleurs à des zones dangereuses, ajoute M. Boily.

Si la piste est fermée, ça veut dire qu’il y a un danger pour le client. S’il y a un danger pour le client, il y a un danger pour le patrouilleur qui doit se présenter-là avec un traîneau en plus , a-t-il ajouté.

Les patrouilleurs ont imposé une première facture à un adolescent de 14 ans qui s’est blessé après s’être aventuré dans la piste Le Ruisseau.

« Le jeune homme s’est disloqué l’épaule dans un trou d’eau, tout près d’un trou d’eau. Les patrouilleurs y ont eu accès, mais difficilement avec le traîneau. J’avais cinq patrouilleurs sur place qui ont nécessité une heure de temps pour sortir le jeune homme. Durant ce temps-là, les patrouilleurs n’étaient pas dans les pistes régulières. » — Une citation de Michel Boily, chef de patrouille de l’équipe de premiers soins au Valinouët

La présence d’arbres tombés dans la piste, lors de la tempête du 23 décembre, a également compliqué le travail des patrouilleurs.

M. Boily indique que facturer de tels frais aux skieurs récalcitrants est une pratique appliquée par exemple par des centres de ski en Europe ou aux États-Unis.

D’après une entrevue de Louis Martineau