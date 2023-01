Un Noël orthodoxe en pleine crise pour les Ukrainiens de la Saskatchewan

La communauté ukrainienne de Regina et les familles nouvellement arrivées se sont réunies samedi pour une célébration bien spéciale du Noël orthodoxe en pleine guerre dans leur pays d’origine.

Une cérémonie liturgique s’est tenue dans la sobriété dans l’église ukrainienne Saint Anastasius à Regina alors que la guerre entre l’Ukraine et la Russie se poursuit.

L’occasion a d’ailleurs permis d’avoir une pensée pour le peuple ukrainien, témoin du conflit sur place.

J’aimerais dire que nous sommes avec eux, que tous mes paroissiens et tous les canadiens et la communauté catholique orthodoxes qui célèbrent Noël aujourd’hui, et tous les canadiens, peu importe leur croyance, supporte l'Ukraine , indique le père Vasl Tymishak de l’église catholique ukrainienne Saint Anastasius.

Malgré les bombardements qui continuent en Ukraine et le boycott du Noël orthodoxe par certains pour marquer la contestation à l’égard de la Russie, la journée du 7 janvier reste une date importante à souligner pour la communauté.

En Saskatchewan, une grande proportion de la population, soit 13 %, a des origines ukrainiennes.

L’église Saint Athanasius a d'ailleurs servi de lieu d’accueil pour une quarantaine de familles ayant quitté l'Ukraine pour s'installer à Regina.

C’est pourquoi, même en temps de guerre, il est important pour le père Tymishak d’avoir le cœur à la fête, et surtout de donner de la joie aux nouveaux arrivants ukrainiens qui ont quitté leur pays dans des conditions déplorables.

Noël est très important pour tous les Ukrainiens et comme ils viennent ici, vous savez que la guerre est en cours, et que beaucoup de gens n'ont pas d'arbres de Noël, pas de lumières et c'est une période de Noël très inhabituelle , dit-il.

Nous voulions qu'ils puissent ressentir cette joie de Noël ici au Canada , ajoute-t-il.

Un repas communautaire a été partagé par les membres de la communauté ukrainienne à l'occasion des célébrations du Noël orthodoxe à Regina. Photo : Radio-Canada / Cory Herperger

Repas et musique traditionnelle ont ponctué le rassemblement dans une atmosphère de convivialité.

Le 7 janvier, jour du Noël orthodoxe est notamment célébré par les populations ukrainiennes et russes parce qu’elles utilisent le calendrier julien au lieu du calendrier grégorien.

Avec les informations de Laurence Taschereau