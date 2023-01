Jeux d’hiver de l’Arctique : le relais du flambeau commence cette semaine en Alberta

Le flambeau des Jeux d’hiver de l’Arctique 2023 se déplacera dans le nord de l’Alberta cette semaine et notamment dans la région de Wood Buffalo où se tiendra cette compétition internationale du 29 janvier au 4 février.

Des athlètes de l’Alberta, des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon, de l’Alaska, du Groenland, de la Finlande et de Norvège seront en compétition.

Les épreuves comprennent du ski alpin, du badminton et de la lutte, mais aussi des jeux dénés, dont la traction du doigt et la poussée de la perche.

Plus de 40 sportifs, anciens athlètes et activistes participeront au relais du flambeau dans plusieurs communautés. Le relais commence mercredi à Fort Chipewyan et Fort Fitzgerald dans la Première Nation de Smith’s Landing.

Il se termine à Fort McMurray le 28 janvier.

La procédure pour choisir les porteurs du flambeau a été longue, car il fallait distinguer entre 200 candidats, fait valoir Jenn Vardy, la présidente des Jeux d’hiver de l’Arctique : De nombreuses personnes merveilleuses ont été proposées et la procédure pour effectuer la sélection a été difficile.

Le choix met en avant ceux qui ont un rôle de leader dans leurs communautés et qui illuminent le chemin pour les générations futures , dit Mme Vardy.

D'après les informations de Jamie Malbeuf