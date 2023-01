Sainte-Thècle se mobilise pour faire renaître sa maison des jeunes

Le comité de relance a travaillé d’arrache-pied pour remettre en état le local abandonné situé dans le Centre de loisirs Éric-Bédard. Le petit groupe a également organisé une campagne de financement afin d’acheter une télévision et du mobilier. Des citoyens et des commerçants ont répondu à l’appel.

J’ai eu l’idée de cuisinier des pains aux bananes. Il y a eu un engouement. On est arrivés à 100 pains et ça nous a donné 1000 $ , lance Marie-Ève Lefrançois, mère de famille et membre du conseil d’administration de la future maison des jeunes.

Une campagne de financement a permis au comité de relance de repeindre le local et d'acheter du mobilier ainsi qu'un téléviseur. Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry

Sa fille Claudia, également membre du comité de relance, se voit déjà fréquenter L’Ado-Thècle avec ses amis. Que les jeunes puissent venir ici pour se parler, jouer et gamer , répond-elle, lorsqu’on lui demande comment elle imagine le futur espace.

Aide aux devoirs, cours de cuisine, repas communautaires : les idées d’activités à offrir ne manquent pas au comité de relance. Celui-ci préfère pour l’instant se concentrer sur l’objectif principal, soit d’aménager un lieu où les jeunes pourront se divertir tout en étant encadrés.

Un tel espace manquait à Sainte-Thècle, constate Marie-Ève Lefrançois, qui porte aussi la plaque de policière. Avec mon travail, on voit vraiment que les jeunes sont de plus en plus laissés à eux-mêmes. Ils sont dans les rues et dans les parcs. On a un peu plus de méfaits, de vandalisme, parce que les jeunes ne savent pas quoi faire. On est quand même dans une belle MRC , mais il y a quand même de la pauvreté , observe-t-elle.

La COVID-19 a été dure pour tout le monde , ajoute la conseillère municipale Roxanne Bureau-Grenier, qui fait partie des trois conseillers municipaux à siéger sur le conseil d’administration du projet.

Celle qui a jadis fréquenté l’ancienne maison des jeunes est à même de constater l’importance d’un tel lieu pour les adolescents. Je viens d'ici. J'ai participé à la maison des jeunes. J'aimais ça, et c'était super important pour moi.

Il n’y a pas de centre d’amusement, de cinéma ou de centre commercial à Sainte-Thècle, mais cela n'empêche pas de plus en plus de familles de s’établir dans la municipalité, insiste Marcellin Labrosse, président du conseil d’administration de l’Ado-Thècle.

On n'est pas le petit village fantôme que le monde imagine. On est une belle petite gang de crinqués qui veulent que ça bouge , s’amuse-t-il.

Si tout fonctionne comme prévu, les responsables du projet sont optimistes d'ouvrir les portes de la maison des jeunes pour la semaine de relâche. Ainsi, enfants et adolescents du village pourront enfin renouer avec leur deuxième chez-soi.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger