Virus respiratoires : le pire semble avoir été évité, selon la santé publique régionale

Le nombre de cas d’influenza dans la région est maintenant à la baisse, a précisé le Dr Jean-François Betala-Belinga, médecin-conseil à la Direction de la santé publique régionale.

La santé régionale mentionne que la circulation des virus respiratoires semble comparable à ce qui a été vu au cours des dernières années.

La couverture vaccinale dans la région a pu aider à réduire la circulation, estime le Dr Betala-Belinga.

En fait, on a quand même eu une bonne couverture vaccinale contre l’influenza et la COVID dans la région, relativement. On peut se féliciter. Il faut toujours se donner une petite tape dans le dos, mais je pense que c’est quelque chose qui a joué , a-t-il indiqué en entrevue.

Une deuxième vague d'influenza est cependant toujours possible cet hiver, prévient le Dr Betala-Belinga.

Cependant, la circulation croissante des virus respiratoires à la fin du mois de novembre et en décembre n’est pas étrangère à la hausse du nombre d'infections au streptocoque du groupe A également observée au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Deux adultes de la région en sont décédés.

Au total, en 2022, 17 cas ont été recensés, alors qu’en 2021, la santé publique avait dénombré six cas.

Les infections bactériennes peuvent suivre les infections virales telles que la grippe, a précisé la santé publique régionale vendredi.

Avec les informations de Mélissa Paradis et de Louis Martineau