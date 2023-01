Les résidences pour aînés Les Floralies resteront sous la tutelle du gouvernement

Les résidences Les Floralies de Lachine et de LaSalle, où ont été commis des actes de violence et de négligence à l'endroit d'une population aînée vulnérable, resteront sous la tutelle du gouvernement pendant au moins trois mois de plus, a confirmé le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

Les Résidences Les Floralies hébergent des résidents sous trois statuts différents.

La tutelle devait initialement prendre fin le 1er janvier 2023 pour ce qui est de l’administration des ressources intermédiaires (RI) et des ressources pour personnes âgées (RPA) de ces résidences, tandis que la mise sous tutelle du centre d’hébergement et de soins de longue durée ( CHSLD ) était déjà prévue pour 180 jours, soit jusqu’en avril 2023.

Cette décision a été prise afin de nous permettre de poursuivre le soutien offert aux Floralies , a commenté le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

Malgré que la situation ait été stabilisée, un travail de collaboration est toujours en cours avec les dirigeants des Floralies afin de s’assurer du rehaussement pérenne de la qualité des soins et services offerts aux résidents et de veiller au maintien de l'application des recommandations , a justifié la porte-parole du CIUSSS , Hélène Bergeron-Gamache.

Selon un recensement effectué à la fin de l'été, ces résidences hébergeaient plus de 400 personnes à Lachine et à LaSalle.

Dans un rapport publié en novembre 2022, l'enquêteur Michel Delamarre a confirmé que de la maltraitance avait eu lieu à l'intérieur des deux CHSLD situés dans ces arrondissements.

Dès le début de l’administration provisoire [en septembre 2022], nous avons été confrontés à un manque de matériel et d’équipement nécessaires à l’accomplissement du travail par le personnel ou pour l’usager lui-même, a écrit l’enquêteur. D’ailleurs, on se demande comment le personnel pouvait prodiguer des soins et services avec le matériel et les équipements qui étaient rendus disponibles.

Au sujet des résidents en ressource intermédiaire, l'enquête a relevé des lacunes en ce qui concerne notamment le manque de personnel, l'approche utilisée avec la clientèle et les soins d'hygiène .

Pour le volet RPA , les plaintes des familles étaient liées à des services prévus au bail mais non assurés, à l'absence de personnel et à des cas de maltraitance, détaille aussi le rapport.

Selon Suzie Pellerin, porte-parole de ces résidences pour aînés, des discussions sont en cours entre Les Floralies et le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal afin de trouver des solutions pour maintenir des services sécuritaires et de qualité aux résidents.

La pénurie actuelle de personnel soignant ajoute au défi , a-t-elle indiqué à Radio-Canada.

