Une randonnée guidée au Sentier de l’amitié à Saint-Adolphe attire les marcheurs

Le Sentier de l'amitié, situé dans les bois près de Saint-Adolphe au Manitoba, a attiré de nombreux randonneurs samedi. Les marcheurs ont pu venir y rencontrer des animaux et admirer les paysages hivernaux lors d'une randonnée guidée et bilingue.

Une vingtaine de personnes ont bravé le froid pour participer à l'événement organisé par Sports en français et la section manitobaine de la Société pour la nature et les parcs du Canada.

Le sentier accueille des randonneurs depuis que Jerry Lagacé et d'autres bénévoles l'ont aménagé en 2019. On voulait soigner les oiseaux et nettoyer le long de la rivière rouge. On a vu qu'il y avait beaucoup de choses qu’on pouvait faire , explique-t-il.

M. Lagacé et son groupe ont notamment installé des aires de repos pour le confort des marcheurs, dont Nicole Desmarais, venue avec son fils. Mon fils aime beaucoup être dehors et dans la nature. Quand on a l'occasion de le faire, on essaie de le faire , dit-elle.

Arrivés récemment d'Algérie, Hussein El Khaki et son épouse sont eux aussi venus admirer les décors qu'offre le parcours de 2,7 km qui longe la rivière Rouge. C'est le week-end, on en profite! , sourit-il.

Hussein El Khaki, son épouse et leur chien. Photo : Radio-Canada / Cedrick Noufele

Les randonneurs ont aussi pu se réchauffer près d'un feu de bois aménagé sur le parcours, comme Avery Kash, venue avec sa chienne. J'adore rencontrer de nouvelles personnes et elle aussi! C'est une petite boule d'amour.

Le sentier accueille aussi les marcheurs à quatre pattes, comme la chienne d'Avery Kash. Photo : Radio-Canada / Cedrick Noufele

Jerry Lagacé espère que de nombreux autres randonneurs viendront marcher sur le sentier cet hiver. On est bien ici, c'est tellement beau. Physiquement et mentalement, c'est quelque chose que tout le monde apprécie beaucoup.

Avec les informations de Cédrick Noufele