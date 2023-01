Elon Musk dit qu’il ne peut pas obtenir un procès équitable en Californie

Au lieu de cela, dans un dossier déposé vendredi soir, les avocats de M. Musk soutiennent que le procès devrait être transféré à un tribunal fédéral de l'ouest du Texas, qui comprend la capitale de l'État, Austin. M. Musk a déménagé son entreprise de voitures électriques, Tesla, à Austin, à la fin 2021.

Si une décision n'est pas possible, les avocats de M. Musk ont demandé que le procès, qui devait commencer le 17 janvier, soit reporté jusqu'à ce que la publicité négative autour de l'achat de Twitter par l'homme d'affaires se soit calmée.

Au cours des derniers mois, les médias locaux ont saturé ce district d'histoires biaisées et négatives sur M. Musk , a écrit l'avocat Alex Spiro dans un dossier judiciaire. Ces articles ont personnellement blâmé M. Musk pour les récents licenciements chez Twitter, a ajouté Me Spiro, et ont accusé les suppressions d'emplois d'avoir même violé les lois.

Un procès après des tweets

La poursuite des actionnaires découle des gazouillis de M. Musk, en août 2018, lorsqu'il a déclaré qu'il disposait d'un financement suffisant pour privatiser Tesla à 420 $ par action, une annonce qui a provoqué une forte volatilité du cours de l'action du fabricant automobile.

Dans une victoire des actionnaires au printemps dernier, le juge Edward Chen a jugé que les publications sur Twitter étaient fausses et imprudentes.

Le dossier des avocats de M. Musk note également que Twitter a licencié environ 1000 résidents de la région de San Francisco depuis qu'il a acheté la société fin octobre.

« Une partie importante du groupe de jurés est susceptible d'avoir un parti pris personnel et matériel contre M. Musk à la suite de licenciements récents dans l'une de ses entreprises, car des jurés potentiels individuels – ou leurs amis et parents – peuvent avoir été personnellement impactés. » — Une citation de Extrait du dossier des avocats d'Elun Musk

M. Musk a également été critiqué par le maire de San Francisco et d'autres responsables locaux pour les suppressions d'emplois, selon le dossier.